Итальянский инвестор намерен расширить бизнес в Молдове

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Премьер-министр Ион Кику провел сегодня встречу с итальянским инвестором Карло Артуро Гаруццо, специализирующимся на производстве возобновляемых источников энергии. В заседании участвовала и посол Италии в Республике Молдова Валерия Бьяджотти.

В начале встречи премьер-министр отметил, что привлечение инвестиций в модернизацию страны и создание рабочих мест является приоритетом для правительства. Кику заверил, что инвесторы получат поддержку на всех этапах создания и управления бизнесом.

Итальянский дипломат представила Карло Артуро Гаруццо как значимого итальянского инвестора и отметила, что посольство Италии поддержит его во всех проектах, начатых в Молдове. Карло Артуро Гаруццо рассказал о своей компании, специализирующейся на строительстве и управлении фотоэлектрическими парками (фотоэлектрические солнечные модули), – это группа, имеющая филиалы в Италии, Великобритании и Турции, а также в Молдове. В 2018 году компания запустила в нашей стране крупнейший парк фотоэлектрических панелей и в настоящее время является одним из крупнейших производителей возобновляемых источников энергии. Инвестор охарактеризовал Республику Молдова как страну, подходящую для производства солнечной энергии, и сообщил премьер-министру о намерении значительно расширить бизнес в регионе. В том числе инвестор отметил намерение обучать на платформе Технического университета нужных специалистов в этой сфере.

Глава правительства поблагодарил бизнесмена за смелость инвестировать в Республику Молдова, несмотря на некоторые существующие дисфункции, и заверил в полной поддержке, пишет moldpres.md.

– Мы проведем обсуждения с Министерством экономики и инфраструктуры и другими ответственными государственными органами, чтобы устранить препятствия в запуске и развитии ваших инвестиционных инициатив, – отметил премьер.