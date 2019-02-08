История успеха: всего 0,3% молдаван “очень довольны” экономической ситуацией в стране

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Об этом свидетельствуют результаты опроса “Барометр общественного мнения”.

Согласно итогам исследования, 74,3% жителей республики считают, что наша страна движется в неправильном направлении. Всего 14,5% полагают, что движение Молдовы является правильным. Еще 10,4% не знают, а 0,8% отказались отвечать на вопрос.

Исследование также показало, что население страны выражает массовое недовольство деятельностью властей во всех возможных областях. 87,9% недовольны пенсиями, 87,6% – борьбой с коррупцией, 87,2% – уровнем жизни, 86,2% – зарплатами, 83,6% – рабочими местами. Недовольство граждан вызывает также ситуация в индустрии страны, сельском хозяйстве, медицинском обеспечении, внешней политике, разрешении приднестровского конфликта, культуре, образовании. Вопрос предполагал множественное количество ответов.

57,1% недовольны экономической ситуацией в Республике Молдова. Очень довольны ею всего 0,3%.

Граждане считают, что для того, чтобы изменить сложившуюся в стране ситуацию, следует, в первую очередь, побороть коррупцию. На втором месте в списке самых популярных ответов – смена власти, на третьем – развитие индустриальных предприятий.

Опрос проводился компанией CBS-AXA при финансовой поддержке фонда Soros Moldova c 19 по 31 января. В исследовании приняли участие 1224 человека. Погрешность составляет +/-3%.