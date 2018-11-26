История “успеха”: в прошлом году в Молдове закрылось больше предприятий, чем открылось

В 2017 году в Республике Молдова было создано 5,5 тысяч новых предприятий, в то время как 7,5 тысяч старых были ликвидированы. Информация о демографии предприятий была представлена Национальным бюро статистики.

Согласно источнику, более 56% открытых в 2017 году предприятий располагаются на территории Кишинева, пишет BizLaw.md. Всего количество подотчетных предприятий в 2017 году составило 47,5 тысяч, из которых 33,9 тысяч – активные предприятия, что представляет 71,3% от общего числа экономических агентов. Более 64,1% экономических агентов осуществляют свою деятельность в Кишиневе.

Больше всего активных компаний – 14 тысяч или 44,4% – осуществляют деятельность в сфере торговли. Меньшая часть задействована в производстве и поставках электрической и тепловой энергии, газа, теплой воды и кондиционировании воздуха. Согласно представленной информации, предприятия частной формы собственности составили в 2017 году 90,7% или 30,7 тысяч единиц от общего числа активных предприятий в прошлом году.