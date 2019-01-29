История “успеха”: Пенсионера в Молдове лишили компенсации на отопление из-за вышедшего из строя бойлера, который он забыл указать

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Сегодня на прием к депутату Партии социалистов Владимиру Односталко пришел пенсионер, которого лишили компенсации на отопления в холодный период года из-за того, что он не указал в заявлении бойлер, которой у него висит в нерабочем состоянии 4 года. Об этом социалист поведал на своей странице в соцсети.

– Дожили: нерабочий бойлер – показатель того, что пенсионер живет хорошо, – возмутился Односталко.

Депутат ПСРМ пообещал пенсионеру разобраться в ситуации и сделать все возможное для того, чтобы незаконно отнятая компенсация была возвращена ему.