История “успеха”: Пенсионера в Молдове лишили компенсации на отопление из-за вышедшего из строя бойлера, который он забыл указать

История “успеха”: Пенсионера в Молдове лишили компенсации на отопление из-за вышедшего из строя бойлера, который он забыл указать

Сегодня на прием к депутату Партии социалистов Владимиру Односталко пришел пенсионер, которого лишили компенсации на отопления в холодный период года из-за того, что он не указал в заявлении бойлер, которой у него висит в нерабочем состоянии 4 года. Об этом социалист поведал на своей странице в соцсети. 

– Дожили: нерабочий бойлер – показатель того, что пенсионер живет хорошо, – возмутился Односталко. 

Депутат ПСРМ пообещал пенсионеру разобраться в ситуации и сделать все возможное для того, чтобы незаконно отнятая компенсация была возвращена ему.

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