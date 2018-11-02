История рыцаря. Как князь Пожарский спас Россию и не стал царём

Князь Дмитрий Михайлович Пожарский отличался отвагой, мужеством, умом, верностью слову и бескорыстием. Эти качества прославили его в веках, но помешали занять престол.

Героя воспитала мать

Эпоха Смутного времени оказалась для России тяжелейшим испытанием. Вопрос стоял не только о власти, а о самом существовании страны как независимого государства.

Внутренняя междоусобица поколебала все государственные институты, все представления о долге и чести. Многие государственные деятели в этот период успели неоднократно сменить лагеря, поддерживая то одного, то другого претендента на престол. Словом, тех, кто не замарал своего имени постыдными деяниями, почти не осталось.

«Почти» — потому что среди героев Смутного времени особняком стоит фигура князя Дмитрия Михайловича Пожарского, отвагой, доблестью и верностью присяге которого восхищались не только соратники, но и враги.

Будущий герой родился 1 ноября 1578 года в семье князя Михаила Фёдоровича Пожарского и Евфросиньи Фёдоровны Беклемишевой.

Род князей Пожарских ведёт свою историю от легендарного князя Всеволода Большое Гнездо, потомки которого правили Россией вплоть до пресечения династии Рюриковичей.

Несмотря на это, отец Дмитрия в эпоху Ивана Грозного на государственной службе не числился. Вообще, в роду Пожарских не было видных полководцев и политиков. Разве что дед Дмитрия, Фёдор Иванович Пожарский, был полковым воеводой у Ивана Грозного при взятии Казани.

Отец Дмитрия Пожарского умер, когда мальчику не было и десяти лет. Мать перевезла Дмитрия вместе с братом и сестрой в Москву, где занялась их воспитанием.

Ефросинья Беклемишева происходила из знатного дворянского рода, но даже с учётом этого для своего времени она была уникальной женщиной. Мать князя Дмитрия сама получила отличное образование и смогла дать такое же своим детям. На протяжении всей своей жизни она помогала Дмитрию мудрыми советами, к которым сын всегда прислушивался.

Именно мать сформировала у Дмитрия Пожарского такие качества, как отсутствие чванства, заносчивости и зазнайства; отсутствие алчности и высокомерия, справедливость и великодушие; скромность и честность в отношениях к людям и поступках; преданность государям российским и своему Отечеству; храбрость и способность к самопожертвованию.

Нетипичная карьера

В 1593 году 15-летний Дмитрий Пожарский поступает на царскую службу. К воцарению Бориса Годунова князь носил придворный титул «стряпчий с платьем». Достаточно высокое положение при дворе занимала и мать князя, хотя положение Пожарских до 1602 года оставалось неустойчивым. Новый монарх, по всей видимости, нащупывал тех людей, на которых может положиться. В 1602 году 24-летний Дмитрий Пожарский, достаточно хорошо зарекомендовавший себя на службе, получил от царя чин стольника.

Впрочем, при нестабильности верховной власти возвышение могло быть недолгим. И действительно, в 1605 году умер Борис Годунов, и в Москву торжественно вошёл Лжедмитрий I.

Однако молодой князь Пожарский остался при дворе. Верность долгу к тому времени стала отличительной чертой Дмитрия. А ведь Лжедмитрий на Москве был признан законным царём, и сомневаться в его «легитимности» князь Пожарский себе не позволял.

Но в 1606 году борьба за трон продолжилась — Лжедмитрия свергли и убили, а на трон взошёл боярин Василий Шуйский. Новому царю присягнули подданные, и Дмитрий Пожарский в их числе.

Власть Василия Шуйского была слабой — к самым стенам Москвы подступала армия нового самозванца Лжедмитрия II, получившего прозвище «Тушинский вор», на западе России хозяйничали литовцы и поляки, занимавшиеся грабежами и разорением городов, повсюду расплодились вооружённые банды.

Василию Шуйскому требовались умелые и верные полководцы, и в 1608 году он назначил полковым воеводой 30-летнего Дмитрия Пожарского.

Новый военачальник сразу проявил себя блестяще, разбив отряд «Тушинского вора» под Коломной. Год спустя он отметился тем, что наголову разбил банды мятежного атамана Салькова, после чего в феврале 1610 года был назначен воеводой в город Зарайск.

Шуйский отметил талантливого командира, пожаловав ему в вотчину село Нижний Ландех и посадец Холуй в Суздальском уезде с деревнями, починками и пустошами.

В 1610 году ещё один талантливый русский военачальник Михаил Скопин-Шуйский с русско-шведским войском освободил окрестности Москвы от войск «Тушинского вора» и польско-литовских банд. Однако после этого успеха Скопин-Шуйский был отравлен. Гибель полководца связали с именем его дяди — царя Василия Шуйского, который стал опасаться популярности племянника.

Смерть Скопина-Шуйского вызвала большое возмущение в народе. Часть русских городов отказалась далее признавать власть Василия Шуйского. Колебался и Зарайск, однако авторитет воеводы Пожарского, сохранившего верность присяге, позволил оставить город под контролем царской власти.

Бесстрашный воин

Но верность князя Пожарского Василия Шуйского не спасла — он был свергнут боярами, насильно пострижен в монахи, а затем отправлен в польский плен, где вскоре и скончался.

В России установился окончательный хаос. В Москве функции правительства выполняла так называемая «Семибоярщина», выступавшая за приглашение на трон польского королевича Владислава. В то же время на трон претендовал и действующий польский король Сигизмунд III. Часть городов России контролировалась войсками очередного Лжедмитрия. Помимо этого, повсюду процветали различные мелкие, никому не подчиняющиеся военизированные группировки.

Во весь рост встал вопрос о том, будет ли вообще дальше существовать Россия как государство.

В Москву вошли польские войска, с которыми сотрудничали представители «Семибоярщины». К сопротивлению оккупантам призвал патриарх Гермоген, рассылавший во все города России грамоты с призывом защитить русскую землю и православную веру.

Одним из самых активных деятелей «Первого ополчения», формировавшегося для освобождения Москвы в 1611 году, стал рязанский воевода Прокопий Ляпунов. Именно к отряду Ляпунова со своими ратниками примкнул и зарайский воевода Дмитрий Пожарский.

Первое ополчение получилось достаточно разношёрстным и плохо организованным. Им руководил триумвират в составе Прокопия Ляпунова, князя Дмитрия Трубецкого и атамана Ивана Заруцкого. Казаки последнего долгое время входили в состав войска «Тушинского вора». Недоверие и конфликты среди руководства ополчения привели к его неудаче. Войскам удалось подступить к Москве и даже захватить Белый город, но большего достичь не удалось. Конфликт между Заруцким и Прокопием Ляпуновым закончился убийством последнего, после чего ополчение распалось.

Что касается князя Дмитрия Пожарского, то он в этих распрях не участвовал и зарекомендовал себя исключительно с лучшей стороны. В мае 1611 года он героически сражался с поляками на улицах Москвы, отражая их атаки в районе современной Лубянки. Остановить его смогло только тяжёлое ранение. Соратники вывезли князя из Москвы в Троице-Сергиев монастырь, а затем переправили на лечение в родовое имение Юрино Нижегородского уезда.

Самый лучший тандем

В сентябре 1611 года энергичный и деятельный нижегородский земский староста Козьма Минин призвал к формированию нового ополчения для освобождения Москвы и России и в целом.

Минина поддержали и поручили ему руководить сбором средств и распределением их среди ратников будущего ополчения.

Учитывая горький опыт первого ополчения, Козьма Минин серьёзно подошёл к вопросу о кандидатуре военачальника. Впрочем, Дмитрий Пожарский в глазах многих выглядел безальтернативным кандидатом. Ему едва ли не единственному удалось не замараться во всевозможных изменах и кровавых междоусобных стычках. О воинской доблести говорили его победы и раны, полученные в боях.

В итоге нижегородцы призвали возглавить ополчение Дмитрия Пожарского. Тот принял приглашение, но с условием, чтобы всеми хозяйственными делами в ополчении заведовал Козьма Минин, организаторские способности которого князь сумел оценить.

Так сформировался тандем Пожарский – Минин, который стал одним из самых успешных в истории России.

Новое ополчение не сразу двинулось на Москву. Решив организационные вопросы, оно сформировало «Совет всея земли», который стал, по сути, новым российским правительством, альтернативным «Семибоярщине».

Постепенно новая структура принялась наводить порядок на местах, ликвидируя безвластие и восстанавливая стабильность. Одновременно с этим ополчение получало новое финансирование и бойцов.

Действия возглавляемого Пожарским и Мининым правительства внушали надежду россиянам, уставшим от Смуты.

Освободитель слишком хорош для царя

В конце июля 1612 года Второе ополчение выступило на Москву. Ополченцы шли на перехват войск польского гетмана Ходкевича, двигавшегося на помощь засевшим в Москве полякам с большим обозом. Дело в том, что со времени Первого ополчения часть русских войск продолжала блокировать польский гарнизон в Кремле.

Схватка у стен Москвы между 15-тысячным войском гетмана Ходкевича и 8000 ополченцев князя Дмитрия Пожарского растянулась на несколько дней. Мужество русских воинов и полководческий талант князя Пожарского решили дело — войска гетмана потерпели решительное поражение и отступили.

Оставшиеся в Кремле оккупанты были лишены всякой надежды на помощь. 1 ноября 1612 года после длительной осады ополченцы штурмом взяли Китай-город. Спустя четыре дня капитулировал гарнизон Кремля. Москва была освобождена от захватчиков.

Правительство Пожарского и Минина выполнило свою задачу, а нового царя должен был избрать специально созванный Земский Собор, который начал заседать в январе 1613 года.

В числе кандидатур на вакантный престол звучало и имя князя Дмитрия Пожарского.

С точки зрения простого народа, он и вовсе был идеальным вариантом. Князь, не запятнавший себя подлостью, изменой и воровством, прославивший своё имя воинской доблестью, спасший страну от оккупантов — какого ещё царя надо?

Но логика народа и элиты во все века различалась существенно. С точки зрения знати, князь Пожарский имел слишком дальнее родство с Рюриковичами, не числился до Смуты в первых рядах боярства. Но главное, что пугало власть предержащих — безупречная репутация Дмитрия Пожарского. Замазавшиеся по уши в преступлениях во время Смуты представители русской элиты опасались возмездия. Списать и забыть все преступления проще, если на троне окажется тот, у кого и самого рыльце в пушку.

Понятно, что сам избранный на царство 17-летний Михаил Романов не успел отметиться преступлениями во время Смуты, но Романовы в целом изрядно запачкались. Впрочем, это тема отдельного разговора.

Князь по чрезвычайным ситуациям

Князь Дмитрий Пожарский при новом царе не попал в опалу, а, напротив, стал одним из самых видных деятелей новой эпохи.

Новой династии нужен был опытный, а самое главное, верный присяге человек, на которого можно было опереться. Найти человека более надёжного, чем князь Пожарский, было невозможно.

Он отражал новые атаки польских отрядов, вёл дипломатические переговоры, в разные годы возглавлял Ямской и Разбойный приказы, был Новгородским воеводой и наместником в Суздале, затем возглавил Московский Судный приказ. Глядя на карьеру князя Пожарского при Михаиле Романове, можно сказать, что для царя он стал тем же, кем стал Сергей Шойгу для Владимира Путина. Дмитрию Пожарскому постоянно поручались самые проблемные и трудные государственные вопросы.

Дмитрий Михайлович Пожарский умер 30 апреля 1642 года. Долгое время тайной оставалось и место захоронения героя. Лишь во второй половине XIX века было доподлинно установлено, что князь Дмитрий Пожарский похоронен в родовой усыпальнице в суздальском Спасо-Евфимиевом монастыре. С годами усыпальница оказалась разрушенной и была окончательно демонтирована в 1933 году. Однако сама могила князя оказалось нетронутой. В 2009 году усыпальница была восстановлена и открыта 4 ноября в присутствии президента России Дмитрия Медведева.