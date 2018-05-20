История про “трёх танкистов”: молдавский пожарный рассказал, как спасали 3 собак, упавших в канализацию (ФОТО, ВИДЕО)

История про “трёх танкистов”: молдавский пожарный рассказал, как спасали 3 собак, упавших в канализацию (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в столичном секторе Телецентр развернулась очередная операция по спасению животных, угодивших в беду. Молдавские спасатели, как всегда, не остались в стороне.

Как сообщил на своей странице в социальной сети сам пожарный Дмитрий Польщин, бедолаг вызволили сегодня ранним утром, 20 мая. Пострадавших героев приключения спасатели прозвали между собой «три танкиста».

– Начиная утро с добрых дел… За час до сдачи смены получили сигнал о трех собаках, упавших в колодец в районе Телецентр. Собачки крупные упали, колодец узкий, но слаженная работа караула, и все счастливы и свободны, – написал Дмитрий Польщин.

Изрядно измученных и напуганных собак удалось быстро вытащить, после чего бедолаги сбежали. Многие пользователи соцсети восхитились геройством и неравнодушием наших спасателей и поблагодарили их за спасение животных. Некоторых возмутил тот факт, что канализация была без люка, а некоторые даже предположили, что собаки не случайно туда угодили.

– Открою секрет. 3 собаки одновременно не могут упасть в колодец. Они не глупые. Их туда скинули… Спасибо Вам, – написал пользователь Facebook.

Стоит отметить, что по данным Инспектората по чрезвычайным ситуациям, с начала 2018 года спасатели провели уже 62 мероприятия по спасению животных. На их долю выпало спасение голубей, лебедей, котов и других животных. Одной из последних миссий по спасению животных стало вызоление кота из колодца с водой в Бачой.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md