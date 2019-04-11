История предательства. Как миротворцы ООН обрекли на смерть 2000 руандийцев

0

Резня в «Дон Боско» стала одной из самых позорных страниц в истории миротворческих операций «голубых касок».

Хуту и тутси

Военные миротворцы ООН , так называемые «голубые каски», призваны предотвращать в «горячих точках» планеты насилие над мирными гражданами и обеспечивать соблюдение перемирия там, где конфликт удалось хотя бы временно приостановить.

Не всегда «голубые каски» оказываются в состоянии выполнить свои обязанности. Однако то, что произошло 11 апреля 1994 года в столице Руанды городе Кигали, позорным пятном легло на репутацию миротворческих сил ООН . Военные, спасая собственную жизнь, обрекли на жуткую смерть сотни людей, для которых они оставались единственной надеждой.

Весной 1994 года в африканской Руанде произошёл акт геноцида, который заставил бы ужаснуться даже нацистских палачей и диктатора Пол Пота.

Всего за сто дней в стране было уничтожено свыше одного миллиона человек. Эксперты подсчитали, что скорость убийств в Руанде превысила скорость уничтожения людей в нацистских «лагерях смерти» в пять раз.

История конфликта, приведшего к бойне, уходит своими корнями глубоко в историю. На территории Руанды, а также соседних Бурунди и Уганды проживают народности хуту и тутси. Исторически тутси составляли аристократическую верхушку общества, в то время как хуту в массе своей являлись простыми земледельцами.

Структуру отношений двух африканских народностей стороннему человеку понять достаточно сложно — в своё время обедневший тутси мог стать хуту, а разбогатевший хуту влиться в ряды аристократов тутси.

Противоречия между народностями стали стремительно расти в начале XX века, когда территория Руанды, являвшаяся немецкой колонией, оказалась под протекторатом Бельгии.

Бельгийцы, руководствуясь принципом «разделяй и властвуй», стали откровенно стравливать хуту и тутси, передавая ключевые посты в администрации колонии то одним, то другим.

В конце 1950-х противоречия стали перерастать в открытые конфликты и даже убийства.

В 1962 году Руанда стала независимой под властью хуту, составлявших большинство населения страны.

Война и перемирие

В 1973 году власть в стране в результате военного переворота захватил генерал-майор Жювеналь Хабиаримана, хуту по национальности, возглавлявший Руанду следующие 20 лет.

В конце 1980-х годов в стране начался экономический и политический кризис. В соседней Уганде тутси сформировали Руандийский патриотический фронт (РПФ), который ставил своей задачей смещение Хабиариманы и перераспределение власти в стране.

С 1990 года РПФ развернул в Руанде гражданскую войну, которую с огромным трудом удалось остановить мирным соглашением в 1993 году. Согласно нему, предполагалось создание переходного правительства, включающего в себя представителей пяти политических партий, представленных в правительстве, а также представителей РПФ; объединение служащих вооружённых сил обеих сторон в национальную армию и национальную жандармерию, а также обеспечение права на возвращение всех беженцев.

Контроль за выполнением соглашений был возложен на миротворческую наблюдательную миссию ООН — МНООНУР, которая в октябре 1993-го вошла в состав военной миссии ООН в Руанде — МООНПР. Главой «голубых касок» ООН в Руанде стал канадский бригадный генерал Ромео Даллер.

Обстановка в стране оставалась чрезвычайно сложной. Радикальные хуту, возмущенные соглашениями с тутси, планировали отстранение от власти президента Хабиариманы. «Голубые каски» получили информацию об этом, но не предприняли никаких мер.

Сигнал к резне — убийство президента

6 апреля 1994 года президент Руанды Жювеналь Хабиаримана и президент Бурунди Сиприен Нтарьямир возвращались в Кигали с международной конференции в Танзании на одном самолёте.

На подлете к аэропорту Кигали авиалайнер был сбит из ПЗРК, все пассажиры и члены экипажа погибли.

Гибель президента Хабиариманы, в которой СМИ Руанды обвинили тутси, стала сигналом для радикалов хуту к началу массовых убийств.

Военные и представители ополчения хуту уже в ночь на 7 апреля стали убивать тутси и умеренных хуту по заранее составленным спискам.

Утром радикалы-хуту, среди которых были бойцы президентской гвардии, осадили дом премьер-министра Агаты Увилингийиманы, охраняемый 10 бельгийскими и 5 ганскими миротворцами. Миротворцам ООН командование, учитывая обстановку, приказало подчиниться требованию нападавших и сложить оружие.

Премьер-министр вместе с семьей пыталась бежать, однако была зверски убита вместе с мужем и приближёнными. Сотрудникам ООН , рискуя жизнью, чудом удалось спасти от смерти её детей.

Сдавшихся бельгийцев ждала не менее жуткая судьба: ополченцы-хуту решили поквитаться с «колонизаторами». Свидетели расправы рассказали, что солдат кастрировали, подвергли жесточайшим истязаниям, а затем застрелили.

В последующие дни по улицам городов Руанды в буквальном смысле слова потекли реки крови.

Последнее убежище

Мирные тутси в ужасе искали спасения. Одним из мест, где они смогли укрыться, стала школа технических служащих «Дон Боско» в Кигале. В школе был размещен контингент из 90 бельгийских миротворцев.

Именно в «Дон Боско» под защиту «голубых касок» стали стекаться люди, которых к 11 апреля собралось около 2000 человек, включая около 400 детей.

У командира миротворцев лейтенанта Люка Лемейра не было ни продовольствия, ни медикаментов для такого количества людей. Он просил о помощи командование, пытался договориться о защите мирных граждан с офицерами армии Руанды, однако все его усилия оказались тщетными.

Полковник Маршал, отвечавший в контингенте «голубых касок» за сектор Кигали, объявил, что все усилия миротворцев будут сосредоточены на эвакуации иностранных граждан через аэропорт столицы Руанды. Отряду лейтенанта Лемейра предстояло также перебазироваться в аэропорт.

К этому моменту школу «Дон Боско» осаждали ополченцы-хуту. Тутси, прекрасно понимавшие, что их ждёт, умоляли миротворцев не оставлять их.

Лейтенант Лемейр знал о том, что случилось с десятью его земляками. Конечно, отряд в 90 вооруженных солдат — это серьёзная сила, однако в создавшихся условиях выстоять без помощи извне у «голубых касок» шансов практически не было. А присылать помощь командование не собиралось.

«Застрелите нас!»

Момент истины наступил в 10:30 11 апреля, когда в «Дон Боско» прибыли французские военные, чтобы эвакуировать укрывшихся там граждан своей страны. Счастливчики с французским паспортом получили право на жизнь, а для остальных счёт пошёл на минуты.

В 13:45 бельгийские миротворцы на джипах вслед за французами покинули Школу «Дон Боско». Многие из бежавших вслед за ними тутси уже даже не молили о помощи, а просили: «Застрелите нас!». Бельгийцы разгоняли людей выстрелами в воздух.

Солдаты, находившиеся в последних машинах бельгийского конвоя, видели, как на территорию «Дон Боско» входят вооруженные боевики хуту.

Началась бойня. Излюбленным оружием боевиков было мачете, в ход также шли топоры, дубины и железные прутья. Некоторые из обречённых людей умоляли своих палачей избавить от мук, просто застрелив их, однако мало кому так «повезло». Те, кому чудом удалось вырваться, попытались добраться до блокпоста миротворцев, но были перехвачены и согнаны на близлежащие холмы. В этот момент появились миротворцы из Ганы, однако и они остались глухи к мольбам тутси, предпочтя не вмешиваться. Спустя несколько минут всё было кончено — людей забросали гранатами и зарубили мачете. Из двух тысяч человек выжили чудом лишь несколько счастливчиков, сумевших затеряться между залитыми кровью обезображенными трупами.

21 апреля 1994 года Совет безопасности ООН проголосовал за… сокращение численности «голубых касок» в Руанде до одного мотострелкового взвода.

Руанде предстояли ещё три долгих месяца резни…