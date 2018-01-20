История повторяется: у молдаванина на Украине угнали машину прямо из-под носа (АУДИО)

Отдых на выходных в украинском Буковеле обернулся настоящей трагедией для молдавской семьи. Поутру наши соотечественники обнаружили, что припаркованная ими перед отелем машина Toyota Prado, стоящая десятки тысяч евро, была угнана.

Молдаване остались не только без машины, но и без документов, которые были в ней. Камер видеонаблюдения, которые могли бы зафиксировать момент угона, возле отеля нет.