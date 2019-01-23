История повторяется: два полицейских задержаны в результате обысков в ИП Чекан

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Два сотрудника Инспектората полиции сектора Чеканы были задержаны антикоррупционными прокурорами и членами Службы внутренней безопасности и антикоррупции МВД.

На данный момент обыски проходят в домах задержанных, передаёт publika.md. Пресс-секретарь антикоррупцинной прокуратуры Анастасия Михалчану сообщила, что обыски проходят по делу о коррупции. Стоит отметить, что это уже вторая за этот месяц операция Аникоррупционной прокуратуры, которая проходит в Инспекторате полиции Чекан.

По данным прокуратуры, сегодняшние обыски не имеют никакого отношения к тем, что проводились в начале месяца. Тогда по подозрению в коррупции задержали троих полицейских. Предполагается, что они получили две тысячи евро от подозреваемых в грабеже, пообещав закрыть дело.

Известно, что один из них признал вину и был помещён под домашний арест, а двое других были помещены под предварительный арест на 30 дней.