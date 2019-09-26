Историческое выступление: о чем говорил Игорь Додон с трибуны Генеральной ассамблеи ООН (ВИДЕО)

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Исторический день для Республики Молдова! 26 сентября президент нашей страны Игорь Додон выступил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Это ключевое событие в повестке визита главы государства в Нью-Йорк.

В своем выступлении президент говорил о проблемах и достижениях Республики Молдова, об особенностях ее внутренней и внешней политики, о перспективах урегулирования приднестровского конфликта и многом другом. Глава государства обратился к участникам ассамблеи на двух языках – молдавском и русском.

Ключевые цитаты президента – в нашем материале.

О реалиях нашего времени

Общеизвестно, что мы живем во времена, когда масштабы и количество долгосрочных кризисов постоянно растут.

Военные конфликты, изменение климата и загрязнение окружающей среды, чрезмерное использование природных ресурсов и экономические дисбалансы, вынужденная и поощряемая миграция являются реальными угрозами в процессе построения процветающего мира без войн, предусмотренного Программой устойчивого развития до 2030 года. Всего десять лет отделяет нас от 2030 года, но мы с сожалением констатируем, что бедность, голод, неравенство и социальная изоляция продолжают оказывать влияние на жизни, способствовать разжиганию новых конфликтов во всем мире. Республика Молдова присоединяется к общему призыву активизировать усилия по достижению целей на период до 2030 года, адресованному международному сообществу на недавнем форуме высокого уровня по Целям устойчивого развития.

Военные конфликты, изменение климата и загрязнение окружающей среды, чрезмерное использование природных ресурсов и экономические дисбалансы, вынужденная и поощряемая миграция являются реальными угрозами в процессе построения процветающего мира без войн, предусмотренного Программой устойчивого развития до 2030 года. Всего десять лет отделяет нас от 2030 года, но мы с сожалением констатируем, что бедность, голод, неравенство и социальная изоляция продолжают оказывать влияние на жизни, способствовать разжиганию новых конфликтов во всем мире. Республика Молдова присоединяется к общему призыву активизировать усилия по достижению целей на период до 2030 года, адресованному международному сообществу на недавнем форуме высокого уровня по Целям устойчивого развития. Обеспечение гендерного равенства, расширение прав и свобод женщин являются важнейшими элементами ускорения устойчивого развития вследствие стимулирования экономического роста и роста благосостояния семей и сообществ, а также государства в целом. В последнее время Республика Молдова добилась значительных успехов в повышении роли женщин в процессе принятия решений. Во главе Парламента и Правительства Республики Молдова, а также Гагаузской автономии стоят женщины. Доля женщин в кабинете Правительства составляет 65%, в Парламенте страны – 25%. Мы помним и о решающей роли женщины в любом обществе – роли матери и центра домашней вселенной. Чтобы сфокусировать внимание государства на необходимости защиты и на стимулировании создания и сохранения семей, мы объявили 2019 год в Республике Молдова Годом семьи.

Мы твердо убеждены в том, что сложные проблемы, с которыми сталкиваются народы мира, могут быть решены только совместными усилиями и только на международном уровне. Реалии нашего времени указывают на то, что даже внутренние проблемы не могут быть урегулированы исключительно усилиями одного народа. Зачастую, и это особенно касается малых стран, они могут разрешиться только при участии международных партнеров. Пример Республики Молдова является показательным в этом отношении и по большей части касается многих государств мира.

О ситуации в Молдове и о приднестровском урегулировании

Хотя с момента замораживания вооруженного конфликта на Днестре в 1992 году на нашей территории не рвались снаряды, конфронтация между основными геополитическими игроками в целях улучшения своих позиций в регионе не прекращалась. Все эти годы между великими силами не было консенсуса в отношении Республики Молдова.

Наша страна является полиэтническим государством, и вследствие исторических событий последних веков геополитические предпочтения нашего населения почти поровну делятся между Востоком и Западом, между Российской Федерацией и Западом. Эта существенная и сохраняющаяся многие годы особенность свела к нулю неуклюжие и, прямо скажем, авантюрные стратегии по привлечению Молдовы к союзничеству с одними против других. Всякий раз, когда наши политики и национальные элиты позволяли втянуть себя в такие действия, стране приходилось дорого платить. Сначала – кровью и распадом в результате вооруженного конфликта в приднестровском регионе страны, затем – уже на протяжении десятилетий – экономической и социальной деградацией. К сожалению, в продолжение всех 28-ми лет независимости Республики Молдова диаметрально противоположные геополитические предпочтения были причиной серьезного разделения и раскола молдавского общества. Этим умело спекулировали различные политические силы – исключительно в интересах, чуждых нашему народу.

Наша страна является полиэтническим государством, и вследствие исторических событий последних веков геополитические предпочтения нашего населения почти поровну делятся между Востоком и Западом, между Российской Федерацией и Западом. Эта существенная и сохраняющаяся многие годы особенность свела к нулю неуклюжие и, прямо скажем, авантюрные стратегии по привлечению Молдовы к союзничеству с одними против других. Всякий раз, когда наши политики и национальные элиты позволяли втянуть себя в такие действия, стране приходилось дорого платить. Сначала – кровью и распадом в результате вооруженного конфликта в приднестровском регионе страны, затем – уже на протяжении десятилетий – экономической и социальной деградацией. К сожалению, в продолжение всех 28-ми лет независимости Республики Молдова диаметрально противоположные геополитические предпочтения были причиной серьезного разделения и раскола молдавского общества. Этим умело спекулировали различные политические силы – исключительно в интересах, чуждых нашему народу. Как Президент Республики Молдова я использую любую возможность для того, чтобы добиться фактического признания и соблюдения статуса нейтралитета моей страны. Этот статус закреплен в Конституции нашего государства. Мы не хотим, чтобы нас рассматривали как нейтральную территорию, – это нечто иное, чем нейтральное государство. Любая попытка поставить под сомнение этот статус является недружественным актом в адрес народа Республики Молдова, ведь такие подходы еще более обостряют внутренние разногласия в стране. Более того, они представляют угрозу для любых шансов продвижения по пути решения приднестровской проблемы, в том числе повышения безопасности во всем регионе. Наша цель и наш абсолютный приоритет – решение приднестровской проблемы – достижимы только при условии сохранения статуса военного нейтралитета Республики Молдова.

Приветствую последние инициативы Российской Федерации, сформулированные в ходе недавнего визита в Молдову министра обороны России Сергея Шойгу и во время официального визита министра иностранных дел Молдовы Нику Попеску в Москву, касающиеся возобновления процесса уничтожения иностранных боеприпасов, хранящихся в приднестровском регионе моей страны. Этот важный шаг впервые после 2003 года может стать решающим в достижении геополитического консенсуса по вопросу политического урегулирования приднестровской проблемы и повышения безопасности в регионе.

в Москву, касающиеся возобновления процесса уничтожения иностранных боеприпасов, хранящихся в приднестровском регионе моей страны. Этот важный шаг впервые после 2003 года может стать решающим в достижении геополитического консенсуса по вопросу политического урегулирования приднестровской проблемы и повышения безопасности в регионе. В настоящее время наблюдается высокая степень готовности рядовых граждан к поиску взаимоприемлемого решения. Достигнутый в последние годы в усилиях по сближению берегов Днестра прогресс, реализованный в рамках различных проектов гуманитарного, экономического и социального характера, укрепил это стремление. Все эти аспекты, взятые вместе, по нашему мнению, дают дипломатии великих держав хороший шанс внести решающий вклад в урегулирование замороженного конфликта и создать положительный прецедент для решения десятков подобных ситуаций по всему миру.

О новой власти в Молдове и уникальном консенсусе

С 8 июня 2019 года в Республике Молдова осуществляет управление парламентская коалиция, сформированная политическими партиями, которые представляют подавляющее большинство населения страны. Это уникальный для Республики Молдова случай, когда две политические силы с диаметрально противоположными доктринами и геополитическими предпочтениями осуществляют совместные действия для управления страной и решения ее насущных проблем. Важно, однако, и беспрецедентно для нашего региона то, что этот внутренний консенсус подкрепляется общей позицией основных партнеров по развитию Республики Молдова и крупных мировых держав, в том числе Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки и Европейского союза. Это исключительный случай в международной политике, когда несколько геополитических сил объединились против преступного режима, который захватил целое государство. Такая очень редкая ситуация и конъюнктура внутреннего и внешнего согласия подпитывает нашу надежду на реальное продвижение по пути осуществления крайне необходимых внутренних реформ, таких как реформа правосудия и борьба с коррупцией, и по пути решения приднестровской проблемы.

Одним из объединяющих элементов нынешней правящей коалиции в Республике Молдова является осознание важности и готовность проводить сбалансированную внешнюю политику со всеми стратегическими партнерами страны. Представители обоих политических формирований парламентского большинства уже установили конструктивный диалог с восточными и западными партнерами, что существенно повысило наши шансы на получение необходимой нам внешней поддержки. Существует общий подход по вопросу о необходимости соблюдения всех политических и экономических соглашений, подписанных Республикой Молдова, включая соглашения об ассоциации с ЕС и о сотрудничестве в рамках СНГ.

сбалансированную внешнюю политику со всеми стратегическими партнерами страны. Представители обоих политических формирований парламентского большинства уже установили конструктивный диалог с восточными и западными партнерами, что существенно повысило наши шансы на получение необходимой нам внешней поддержки. Существует общий подход по вопросу о необходимости соблюдения всех политических и экономических соглашений, подписанных Республикой Молдова, включая соглашения об ассоциации с ЕС и о сотрудничестве в рамках СНГ. Главный вызов, как для новой правящей коалиции, так и для крупных геополитических сил, которые поддержали демократические изменения в Кишиневе, состоит в том, проявим ли мы достаточную политическую зрелость, чтобы пойти дальше освобождения государства из плена отдельных олигархов. Я твердо убежден в том, что этот беспрецедентный внутренний и внешний консенсус может и должен быть использован всеми нами, чтобы достигнуть реальных изменений в качестве жизни граждан, чтобы найти политическое решение для приднестровского урегулирования, чтобы дать Республике Молдова новый шанс.

О чем говорил президент на русском языке

Как Президент Республики Молдова считаю основной задачей недавно сформированного парламентского большинства, поддерживаемого восьмьюдесятью процентами населения страны, а также нашими стратегическими партнерами на Западе и на Востоке, создание единого правового демократического нейтрального полиэтнического государства, в котором каждому жителю гарантировано достойное проживание и уверенность в завтрашнем дне.

Мы будем дружить и взаимодействовать со всеми нашими партнерами. Политика « или-или », которая в последние годы проводилась рядом крупных держав в отношении Республики Молдова, ясно показала свою ошибочность и ущербность.

», которая в последние годы проводилась рядом крупных держав в отношении Республики Молдова, ясно показала свою ошибочность и ущербность. Я приверженец концепции построения Большой Европы от Лиссабона до Владивостока, и Молдова как европейское государство сыграет в этом процессе особую роль.

Мы намерены укреплять стабильность и безопасность Республики Молдова, сохранять закрепленный Конституцией статус постоянного нейтралитета нашего государства и добиваться его признания на международном уровне. В этом смысле пример военного нейтралитета некоторых стран, в частности Австрии, может быть принят за образец для Республики Молдова. Вместе с тем, нейтралитет не означает изоляцию, и Молдова продолжит предпринимать шаги по укреплению многостороннего сотрудничества с Россией, США, Европейским союзом, своими соседями и другими государствами.

Считаю, что залогом нашего успеха является продвижение концепции международного признания военного нейтралитета Республики Молдова параллельно с завершением процесса вывоза и утилизации боеприпасов, оставшихся на территории Республики Молдова со времен бывшего СССР. По достижении окончательного политического урегулирования приднестровского конфликта отпадет и необходимость в осуществлении на нашей территории миротворческой миссии.

Финал выступления

Я искренне верю, что усилия и поддержка со стороны Российской Федерации и Запада способны кардинально изменить профиль моей страны.

Нас несколько сотен народов и стран, но у нас один дом, одна планета, о которой мы должны заботиться вместе, независимо от занимаемого нами места под солнцем.