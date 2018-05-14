Историческое решение: по просьбе Додона и по предложению Путина Молдова стала наблюдателем при ЕАЭС (ВИДЕО)

Сегодня, 14 мая, предоставление нашей стране этого статуса было одобрено на заседании Высшего евразийского экономического совета, который проходит в Сочи.

О решении объявил президент Российской Федерации Владимир Путин, который ранее предложил главам других государств ЕАЭС поддержать предоставление нашей республике данного статуса в ответ на поступившую об этом просьбу президента Молдовы Игоря Додона.

– Отмечу решение об учреждении статуса страны-наблюдателя при ЕАЭС. Согласовано, чтобы такой статус был предоставлен Республике Молдова. Рассчитываем, что Республика Молдова в качестве наблюдателя будет активно участвовать в деятельности нашего интеграционного объединения, – сказал российский лидер.

Напомним, что в прошлом году по инициативе Игоря Додона был подписан Меморандум о сотрудничестве Молдовы с Евразийской экономической комиссией, а позднее президентом была подана заявка на получение статуса наблюдателя при ЕАЭС. Молдова стала первой страной, в отношении которой было принято соответствующее решение.