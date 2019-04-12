“Исторический” момент наезда микроавтобуса на забор музея попал на камеру наблюдения (ВИДЕО)

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Момент, когда микроавтобус протаранил забор Национального музея этнографии и естественной истории, попал на камеру наружного видеонаблюдения. Судя по кадрам, автомобиль двигался на высокой скорости, поэтому удар был весьма сильным, пишет publika.md. Спустя короткое время на место ДТП прибыли сотрудники полиции, однако водителя они там не нашли.

Напомним, что инцидент произошёл минувшим вечером. 33-летний мужчина угнал микроавтобус Mercedes-Benz, припаркованный на улице Щусева, и отправился на импровизированную экскурсию по городу. На пересечении улиц С. Лазо и М. Когылничану водитель не справился с управлением, а автомобиль сошёл с дороги и врезался в ограду Национального музея этнографии. По словам Натальи Стати, сотрудника пресс-службы городской полиции, владелец микроавтобуса сообщил в полицию об угоне. В скором времени было установлено, что хозяин автомобиля и нарушитель были знакомы. В тот вечер мужчины вместе распивали спиртное.

На имя мужчины, спровоцировавшего аварию, было возбуждено уголовное дело за угон транспортной единицы. Ещё одно дело было заведено за вождение в нетрезвом виде. Водитель прошёл тест на алкотестере, который показал 0,53 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. За дорожно-транспортное происшествие нарушителю грозит штраф в размере 1 500 леев и 6 штрафных пунктов.

Видео: Publika.md