Исторический год: ПСРМ подвела итоги 2019-го

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2019 год стал историческим годом и для Республики Молдова, и для Партии социалистов. В этом году наша страна была избавлена от преступного олигархического режима Влада Плахотнюка. Ключевую роль в демонтаже этого режима сыграли Президент Республики Молдова Игорь Додон и Партия социалистов.

Об этом говорится в заявлении, принятом во вторник Республиканским советом формирования. Как отмечается в документе, Республика Молдова получила шанс с чистого листа развиваться в качестве правового, демократического, нейтрального государства, в тесном, плодотворном сотрудничестве с нашими партнёрами, как на Западе, так и на Востоке.

– В 2019 году Партия социалистов добилась впечатляющих результатов в ходе парламентских и местных выборов. ПСРМ сохранила свой статус крупнейшей парламентской партии страны, ещё больше увеличив своё представительство в высшем законодательном органе Молдовы. Председатель партии Зинаида Гречаный получила высокий пост Председателя Парламента Республики Молдова. Исполнительный секретарь Влад Батрынча стал заместителем Председателя Парламента. В 2019 году впервые кандидат от левоцентристской партии одержал убедительную победу на выборах мэра столицы Молдовы – Кишинёва. Им стал кандидат от Партии социалистов, наш многолетний коллега, секретарь по идеологии Ион Чебан Перед ним стоит высокая задача преобразить облик молдавской столицы, и Партия социалистов окажет ему всемерную поддержку. В 2019 году кандидаты от ПСРМ одержали победу в 17 городах, в том числе в 7 районных центрах, и в 190 сёлах страны. По итогам выборов представители Партии социалистов возглавили 21 район Республики Молдова, – отмечается в заявлении.

Кроме того, по инициативе Президента Игоря Додона и при поддержке Партии социалистов, в интересах развития страны и благосостояния всех её граждан, было назначено неполитическое правительство профессионалов-технократов во главе с Ионом Кику. ПСРМ оказывает этому правительству всемерное доверие.

Став партией власти, Партия социалистов с первых же дней стала внедрять свою политическую программу. Были полностью восстановлены отношения с нашим ключевым стратегическим партнёром – Российской Федерацией, по всем направлениям. Парламент страны принял социальные инициативы, над которыми депутаты от Партии социалистов работали в течение многих лет.

Республиканский совет ПСРМ в очередной раз объявил приверженность основополагающим принципам Партии социалистов: независимость и нейтралитет Республики Молдова; утверждение молдавской самобытности и строительство гражданской полиэтнической нации; принятие нового Закона о функционировании языков в Республике Молдова; мирное урегулирование приднестровского конфликта и объединение страны при поддержке международных партнёров и с учётом интересов обоих берегов Днестра; принятие Свода законов о статусе Гагаузской автономии в том виде, в котором они были представлены Смешанной рабочей группой Парламента и Народного Собрания Гагаузии; взвешенная внешняя политика и развитии взаимовыгодных отношений с Западом и Востоком при сохранении и внедрении действующих соглашений с нашими основными партнёрами; сохранение членства Молдовы в Содружестве Независимых Государств и углубление сотрудничества со странами Содружества в рамках Зоны свободной торговли СНГ; экономическое развитие и социальная справедливость; защита православия и традиционных ценностей.

– Вместе с тем, на сегодняшний день мы считаем наиболее приоритетной задачей преодоление экономического кризиса, решение наиболее острых проблем в социально-экономической сфере, поддержку наиболее уязвимых слоёв населения. Крайне важным мы считаем укрепление взаимодействия между всеми ветвями власти, между центром и регионами страны в целях развития экономики страны и решения важнейших социальных проблем, правовой защиты населения страны. Нашей первоочередной задачей в 2020 году является подготовка к выборам Президента Республики Молдова. ПСРМ твёрдо выступает за то, чтобы выборы главы государства остались всенародными. Мы решительно отвергаем любые спекуляции по поводу возможного перенесения этих выборов в Парламент. Мы полностью доверяем Президенту страны Игорю Додону и рассматриваем его как наиболее подходящую кандидатуру на пост Президента на выборах 2020 года. Поздравляя всех граждан страны с наступающим 2020 годом, ПСРМ выражает надежду на то, что в новом году весь народ Молдовы объединит усилия ради преодоления кризиса, обновления и развития страны, благосостояния всех её граждан, – заключается в документе.