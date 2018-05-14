Исторические снимки: Додон в окружении лидеров стран ЕАЭС после предоставления Молдове статуса наблюдателя (ФОТО)

Республика Молдова стала первой страной, получившей статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.

Предложение президента Российской Федерации Владимира Путина предоставить Молдове данный статус единогласно было одобрено лидерами стран-членов ЕАЭС. Кроме Путина, это президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

После оглашения этого решения Игорь Додон выступил на расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета и поблагодарил руководителей дружественных стран за оказанное доверие. Кроме того, он подчеркнул, что более тесное сотрудничество Молдовы с Евразийским экономическим союзом – это позиция и мнение большинства наших граждан и объективный национальный интерес. Поэтому получение статуса наблюдателя позволит нам еще успешнее сотрудничать со странами ЕАЭС в области торговли, сельского хозяйства, промышленности, информационных технологий, цифровой экономики и во многих других областях экономики.

В заключение молдавский президент выразил уверенность в том, что в нынешних реалиях только диалог, взаимовыгодное экономическое сотрудничество с Западом и Востоком, взвешенная внешняя политика сможет обеспечить стабильное развитие и сохранение государственности Республики Молдова.