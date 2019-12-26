Истёкший срок годности и антисанитарные условия: экономических агентов в Единцах оштрафовали более чем на 23 тысячи леев

Истёкший срок годности и антисанитарные условия: экономических агентов в Единцах оштрафовали более чем на 23 тысячи леев

Инспекторы территориального управления по безопасности пищевых продуктов в Единцах наложили штрафы на сумму более 23 тысяч леев после проверок, проведенных в канун Рождества в 25 магазинах и на 2 продуктовых складах.

Были изъяты и уничтожены следующие продукты питания:

  • кондитерские изделия – 10,294 кг;
  • молочная продукция – 3,870 кг;
  • бакалея – 1,5 кг;
  • икра – 2 кг;
  • консервированные грибы – 2,1 кг;
  • майонез – 3,3 кг;
  • напитки – 5,14 л;
  • специи – 2,07 кг;
  • копченое мясо и колбасы – 6,095 кг.

Кроме этого, на агропродовольственных рынках было обнаружено 36 килограммов охлажденного свежего мяса без документов о происхождении. Стоимость партии составляла 1 980 леев. Также была обнаружена партия копченого мяса и колбасных изделий без документов о происхождении, передаёт unimedia.info.

В результате проверок было составлено 11 протоколов о правонарушениях с применением штрафов в размере 23 400 леев.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md