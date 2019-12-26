Истёкший срок годности и антисанитарные условия: экономических агентов в Единцах оштрафовали более чем на 23 тысячи леев

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Инспекторы территориального управления по безопасности пищевых продуктов в Единцах наложили штрафы на сумму более 23 тысяч леев после проверок, проведенных в канун Рождества в 25 магазинах и на 2 продуктовых складах.

Были изъяты и уничтожены следующие продукты питания:

кондитерские изделия – 10,294 кг;

молочная продукция – 3,870 кг;

бакалея – 1,5 кг;

икра – 2 кг;

консервированные грибы – 2,1 кг;

майонез – 3,3 кг;

напитки – 5,14 л;

специи – 2,07 кг;

копченое мясо и колбасы – 6,095 кг.

Кроме этого, на агропродовольственных рынках было обнаружено 36 килограммов охлажденного свежего мяса без документов о происхождении. Стоимость партии составляла 1 980 леев. Также была обнаружена партия копченого мяса и колбасных изделий без документов о происхождении, передаёт unimedia.info.

В результате проверок было составлено 11 протоколов о правонарушениях с применением штрафов в размере 23 400 леев.