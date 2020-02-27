“Истерики и неадекватность”, – Цырдя о поведении “АКУМ” в парламенте

Они заблокировали трибуну, не дали ему выступить!

Сегодня, 27 февраля, они потребовали отчет министра соцзащиты о ситуации в стране с коронавирусом.

Министр пришла.

Угадайте, что сделали господа из блока “АКУМ”?

Они покинули зал заседаний.

Когда начали обсуждать проект об индексации пенсий два раза в год, вернулись в зал. Сами ранее поддержали идею, и сами же стали протестовать против этого!

Дескать, не надо два раза в год! Вдруг инфляция в октябре взлетит за 20%? Откуда деньги возьмем? Оставьте индексацию раз в год, в 4.8%! И чтобы не все получали индексацию, а только некоторые, как сейчас!

Вы всё еще считаете, что они психически здоровы?

Мне кажется, ответ на поверхности.