“Истерия, лицемерие, равнодушие”. Фуркулицэ обличил намерения оппозиции

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Истерия, лицемерие и равнодушие к проблемам собственного народа. Только так, по мнению председателя парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ, можно охарактеризовать заявления и действия некоторых представителей оппозиции, которые всячески противятся поступлению денег из России. Об этом социалист пишет на своей странице в соцсети.

– Это истерично, потому что после того, как на прошлой неделе Майя Санду заявляла, что Молдова должна взять внешний займ, чтобы справиться с кризисом, вызванным коронавирусом, сегодня ее же партия говорит, что нужно отказаться от 200 миллионов евро от России. Они придумали и фальшивый аргумент – что якобы 2% годовых “не выгодны”. Лицемерно заявлять об этом, когда она сама и некоторые ее депутаты или были членами, или поддерживали прежние правительства, бравшие внешние кредиты под еще большие проценты. Это безответственно, потому что они знают, что наша страна, граждане, деловая среда нуждаются в поддержке для преодоления этого кризиса. А обещанные Россией деньги – не просто названная и растиражированная СМИ цифра, а реальные средства, которые поступят в государственный бюджет РМ, – отметил он.

Фуркулицэ в очередной раз выразил уверенность в том, что оппозиция только и мечтает о том, чтобы ситуация в Молдове складывалась всё хуже, чтобы правительство оказалось не в состоянии платить зарплаты и пенсии, чтобы гражданам не могли предоставить пособие по безработице, чтобы не ремонтировались дороги и не оказывалась поддержка бизнесу.

– Ведь только при всём вышеперечисленном оппозиция, как она рассчитывает, будет иметь шанс заполучить власть, чтобы впоследствии не делать ничего хорошего ни для людей, ни для страны. А это, повторюсь, истерично, лицемерно и безответственно! – подчеркнул он.

Подводя итог, лидер парламентской ПСРМ отметил, что социалисты поддержат усилия правительства Кику в борьбе с пандемией и в оказании содействия медицинской системе и экономике.

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