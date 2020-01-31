Исследование: У Игоря Додона самые высокие шансы выиграть президентские выборы в этом году

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У Игоря Додона самые высокие шансы одержать победу на президентских выборах в этом году. Так считают 75% экспертов, опрошенных компанией “iDatа”.

Исследователи отмечают, что если во второй тур голосования выйдут Игорь Додон и Майя Санду, шансы на победу последней составляют всего 25%. В то же время если во втором туре встретятся Игорь Додон и Андрей Нэстасе, шансы победить у действующего президента оцениваются в 90%.

Стоит отметить, что в рамках исследования были опрошены 20 экспертов.