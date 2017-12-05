162

Исследование: столичные троллейбусы часто опаздывают, теряя пассажиров

Исследование: столичные троллейбусы часто опаздывают, теряя пассажиров

Столичные власти не предпринимают все возможное для обеспечения жителей города удобным общественным транспортом.

Таков вывод был сделан по результатам исследования, проведенного PRIMĂRIA MEA. Согласно этому исследованию, троллейбусы в Кишиневе в часы пик ездят медленно, не укладываясь в график, в связи с чем растет число пассажиров, предпочитающих частный транспорт. Так, из 393 проверок в половине случаев троллейбус задерживался более чем на 2 минуты, пишет agora.md.

Также отмечается, что пробки в Кишиневе становятся всё больше, в связи с чем загрязнение воздуха становится всё сильнее. Это, в свою очяередь, провоцирует всё большее недовольство со стороны горожан.

Авторы исследования обращают внимание властей столицы, что дальнейшее игнорирование проблем электротранспорта неминуемо приведет к падению числа пассажиров.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md