Исследование: столичные троллейбусы часто опаздывают, теряя пассажиров

Столичные власти не предпринимают все возможное для обеспечения жителей города удобным общественным транспортом.

Таков вывод был сделан по результатам исследования, проведенного PRIMĂRIA MEA. Согласно этому исследованию, троллейбусы в Кишиневе в часы пик ездят медленно, не укладываясь в график, в связи с чем растет число пассажиров, предпочитающих частный транспорт. Так, из 393 проверок в половине случаев троллейбус задерживался более чем на 2 минуты, пишет agora.md.

Также отмечается, что пробки в Кишиневе становятся всё больше, в связи с чем загрязнение воздуха становится всё сильнее. Это, в свою очяередь, провоцирует всё большее недовольство со стороны горожан.

Авторы исследования обращают внимание властей столицы, что дальнейшее игнорирование проблем электротранспорта неминуемо приведет к падению числа пассажиров.