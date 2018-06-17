Исследование: ремонт старых автобусов обходится муниципальному бюджету дороже, чем закупка новых

Аудиторский отчёт Счётной палаты выявил, что бюджету столицы было бы дешевле закупать новые поддержанные автобусы за границей, чем ремонтировать старые объекты, принадлежащие Городскому автобусному парку.

Исследование показало, что в 2016 году на ремонт автобусов (127 единиц) было потрачено 11,62 миллионов леев, пишет tv8.md. В среднем, на ремонт одного автобуса потребовалось 91 530 леев, учитывая, что цена починки варьировала от 40 тысяч до 384 580 леев (без шин и аккумуляторов).

– Расход на ремонт 19 старых автобусов составил 2,1 млн леев, варьируя от 30 050 леев до 384 580 леев или в среднем на один автобус – 110 730 леев, – отмечают аудиторы Счётной палаты.

В то же время, по данным Таможенной службы, в 2014 году ООО Validincom импортировало 20 автобусов из Швеции на общую сумму 6,14 млн леев. Следовательно, на закупку одного нового автобуса было потрачено 306 907 леев, что в свою очередь дешевле, чем затраты на ремонт одного автобуса из ГАП.

Счётная палата привела ещё один пример нецелесообразной траты денег Городского автобусного парка. Так, два автобуса марки Volvo, приобретённые в 2012 году за 549 000 леев, простаивают из-за поломок (необходимые запчасти отсутствуют).

– Продавец не выполнил свои обязанности, а на ремонт автобусов требуется дополнительно 77 400 леев, – утверждают в Счётной палате.

Согласно данным доклада, Городской автобусный парк насчитывает 164 транспортных средства, из которых 142 находятся в эксплуатации, а 22 – простаивают.

Стоит отметить, что госпредприятие уже несколько лет безуспешно пытается закупить новые автобусы. А на его деятельность из муниципального бюджета ежегодно выделяется более 100 млн леев.