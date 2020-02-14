Исследование: объём взяток в 2019 году превысил 500 млн леев

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В прошлом году объём взяток достиг 516 млн леев. Из этого числа 319,4 млн леев поступило от населения и 197,3 млн леев – от экономических агентов.

Сумма взятки значительно возросла в последние годы, говорится в исследовании по оценке влияния Национальной стратегии по неподкупности и борьбе с коррупцией, проведённом Центром социальных исследований и маркетинга “CBS-Research”. По результатам соцопроса, только 7% респондентов из числа населения и 4,7% экономических агентов признали, что прибегли к неформальным платежам. Среди населения, пишет moldpres.md, один человек предлагал взятку в среднем 5,4 раза в год (по сравнению с 3,7 в 2017 году), а один экономический агент – 3,5 раза (по сравнению с 6,1 в 2017 году).

В 2019 году размер неформальных выплат варьировался от 50 до 20 тысяч леев. В то же время, вырос уровень нетерпимости населения к коррупции: около 62% населения и 83% экономических агентов считают это неприемлемым.