Исследование: каждый второй молдаванин страдает от избыточного веса или ожирения

‌Результаты исследования показали, что в Молдове около 50% людей, достигших совершеннолетия, страдают от избыточного веса или ожирения.

Такие данные предоставило Национальное агентство общественного здоровья в связи с проведением Европейского дня профилактики ожирения, который состоится в этом году 19 мая. Согласно результатам, от ожирения чаще страдают городские жители, нежели сельские, а также к нежелательному набору веса более подвержены женщины, чем мужчины.

Примечательно то, что ожирение увеличивается пропорционально возрасту, с 1% в возрастной группе от 18 до 24 лет, до 25% в возрастной группе 45-65 лет, после чего уменьшается. Главной причиной стремительного набора веса является неправильное питание. Так, 66,6% жителей Молдовы потребляют менее 5 порций фруктов и овощей в день. Нередкой причиной ожирения становится и сидячий образ жизни, характерный для 60% населения страны старше 15 лет.

По словам врача-эндокринолога Республиканской клинической больницы Георгия Караджа, люди страдают от избыточного веса из-за того, что у них нет культуры питания, передаёт ipn.md. Врач говорит, что чаще всего люди едят 2-3 раза в день, а не перекусывают 5 раз в день каждые три часа, как следовало бы. Кроме этого, он отметил, что последний перекус должен быть не менее, чем за четыре часа до сна.

– Риск ожирения увеличивается с возрастом, потому что обмен веществ замедляется. Я говорю пожилым пациентам так: вы едите, как в молодости, а двигаетесь, как в старости, – добавил специалист.

По его словам, количество людей с ожирением растет медленно, на 1% ежегодно, а люди, которые приходят к врачу лечиться, как правило, весят более 150 килограммов.