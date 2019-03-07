Исследование: каждое десятое алкогольное отравление в Молдове получают дети или подростки

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Все больше молдаван поступают в больницы с алкогольным отравлением, а приблизительно каждый десятый пациент является ребёнком или подростком.

Так, в 2018 году количество случаев алкогольных отравлений достигло 451, что почти на 100 больше по сравнению с 2017 годом. Такие цифры были представлены Национальным агентством общественного здравоохранения. Большинство случаев алкогольного опьянения было зафиксировано в Кишинёве.

В прошлом году 451 человек с алкогольным отравлением был госпитализирован в отделения токсикологии больниц страны. Из них 399 взрослых и 52 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, пишет publika.md. В то же время, из общего числа жертв алкоголя 108 – это женщины, а 343 – мужчины.

Кроме этого, согласно статистическим данным, из общего количества отравлений около 60% пострадали от водки, а 40% – от вина.