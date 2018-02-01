Исследование: какую минимальную зарплату желают молодые специалисты в Молдове

Молодежь с периферии, находящаяся в поисках первого рабочего места, требует более высокой зарплаты, чем столичная.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Magenta Consulting. Причиной такой тенденции называется то, что сельская молодежь больше, чем городская, настроена на отъезд на работу заграницу, и в связи с этим не готова трудиться за небольшие деньги на родине. Столичные же молодые специалисты стараются начать карьеру в Молдове, пусть и с невысокой начальной зарплатой, пишет stirilocale.md.

Так, минимальная зарплата, которую готова рассматривать сельская молодежь, составляет 5 тысяч леев, а городская – 4750. Тем не менее, как сельские, так и городские респонденты считают, что более 4000 леев им не предложат.

Что касается полов, то женщины менее требовательны, чем мужчины: первые готовы согласиться на зарплату 4500 леев, вторые – не меньше 5000 леев.