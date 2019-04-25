Исследование: какие блюда приготовят на пасхальный стол жители Молдовы

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До Пасхи осталось всего несколько дней. Предприимчивые граждане уже продумали праздничное меню и даже приобрели продукты к столу. Что будут готовить по случаю Пасхи кишиневцы, а что окажется на столе у молдаван, живущих в целом по стране, – выясняли исследователи.

Так, кишиневцы не мыслят праздничного стола без крашеных яиц, куличей и салатов. В топ-5 входят также фрукты и мясные изделия. Далее список выглядит так: свежие или запеченные овощи, холодец, алкоголь, голубцы, конфеты, домашние сладости, ягнятина, плацинды, молочные изделия, печенье, рыба и мамалыга. 2,2% кишиневцев не будут готовить праздничный стол.

В остальной части страны предпочтения несколько отличаются. На третьем месте после крашенок и куличей располагается холодец, затем мясные изделия и только на пятом месте салаты. Сразу следом фрукты, алкоголь, домашняя выпечка, конфеты, голубцы, свежие или запеченные овощи, молочные изделия, ягнятина, печенье, рыба, плацинды, мамалыга.

Опрос проводился с 17 по 22 апреля. Максимальная погрешность составляет +/- 3,1%.