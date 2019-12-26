Исследование: больше всего денег молдаване тратят на покупку продуктов

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Граждане Молдовы тратят более 40% своих доходов на продукты питания. Таковы данные исследования экспертов РИА Рейтинг.

Нашу страну “опередила” только Украина, где граждане тратят около 50% доходов на еду, передаёт tv8.md. Наименьшую долю расходов на продукты питания имеют жители стран Западной Европы: Люксембурга, Нидерландов и Великобритании. Граждане этих стран тратят до 10″ своего дохода на продукты.

С другой стороны, молдаване тратят меньше всего денег на алкогольную и табачную продукцию. Доля этих расходов составляет 1,6%. Также менее 10% в структуре своего бюджета наши граждане отводят на кафе и развлечения.