Исследование: 50% жителей Молдовы вовсе не используют банковские карты

Согласно данным Всемирного банка, всего лишь 50% жителей Молдовы имеют и используют банковские карты, тогда как остальные предпочитают наличные деньги.

На данный момент в нашей стране в обращении находятся 1,8 миллиона банковских карт, что на 60% больше, чем в 2017 году. В то же время, согласно европейским показателям, каждый житель в среднем использует 4 банковские карты, а для того, чтобы стимулировать использование оплаты через автоматизированную систему, покупателям предлагают целый ряд предложений. Так, например, клиент может получить скидку на какую-либо услугу или товар при оплате с помощью банковской карты, пишет mold-street.com.

Эксперты Экономического консилиума считают, что в РМ ситуация в этом плане выглядит с точностью да наоборот в сравнении со странами ЕС, так как у нас платежи с помощью банковских карт являются более затратными по сравнению с наличными. В результате этого наличные деньги в большом количестве циркулируют на данный момент в стране, заработные платы во многих случаях не переводятся на банковские карты, а во многих магазинах, особенно в сельских местностях, нет возможности провести оплату банковской картой.

Тем не менее, специалисты всё же отмечают некую позитивную эволюцию в этом отношении. Так, если граждане Молдовы раньше после перечисления заработной платы на банковскую карту бежали к банкомату, чтобы обналичить её, то сегодня отмечается обратная динамика. Всё больше и больше людей предпочитают оплачивать покупки с помощью банковских карт. Для продвижения электронных платежей и сокращения наличных денег в экономике страны специалисты Экономического консилиума предлагают ряд мер, среди которых: снижение комиссионных при оплате банковской картой, перевод заработных плат и социальных выплат на карту, развитие национальных систем электронных платежей и т.д.

По данным Национального банка Молдовы, в конце июня 2018 года в Молдове в обращении находилось 1,85 млн банковских карт. Стоимость операций, производимых выпущенными картами во втором триместре текущего года, составила 12,8 млрд леев, из которых всего лишь 1,68 млрд составили безналичные платежи (около 13%) и 11,12 млрд леев – снятие наличных денег. Кроме этого, по данным НБМ, в стране установлено около 17 280 POS-терминалов и 1 120 банкоматов.