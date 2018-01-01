Исследование: 41% граждан Молдовы не покидают магазин без конфет и шоколада

Маркетинговая компания Magenta Consulting провела в 2017 году исследование, чтобы узнать интересные аспекты жизни молдаван.

Результаты опроса показывают, что большинство наших соотечественников любят сладости, не представляют свою жизнь без хлеба, а свежие фрукты и овощи едят лишь один или несколько раз в неделю, пишет agora.md.

Молочные продукты также употребляются в достаточно большом количестве, а 48% опрошенных дополняют свою трапезу соками и безалкогольными напитками. Почти половина респондентов регулярно потребляет колбасы, а 41% не покидают магазин без конфет и шоколада.

Чай, кофе, конфеты, крупы и макаронные изделия покупаются с запасом – один или два раза в месяц. С такой же частотой покупаются рыба и мясо.

Что касается места приобретения продуктов, чаще всего для этого молдаване используют супермаркеты и рынки, а также специализированные магазины. При одном посещении магазина жители Кишинева тратят в среднем 284 лея.