Исследование: 4 из 10 молдаван никогда не читают этикетки на продуктах (ФОТО)

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Всего 30% жителей Молдовы читают этикетки на всей приобретаемой продукции. 17% читают этикетки на большинстве товаров, а 13% – лишь на некоторых из них. 22% делают это редко,а 16% – никогда. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Magenta Consulting.

Из тех, кто никогда не смотрит на этикетки, 72% – мужчины и всего 28% – женщины. 8 из 10 из них – в возрасте от 31 года и выше. Доходы 41% составляют менее 3000 леев. 38% живут в городской местности, а 62% – в сельской.

В то же время на срок годности товара при его покупке смотрят 94% молдаван. Для 75% важно название продукта, а для 73% – его состав. 67% обращают внимание на вес, марку и/или производителя, а 64% оценивают упаковку продукта.

Примечательно, что 19% или каждый третий житель нашей страны не верят тому, что написано на упаковке того или иного продукта. Полностью доверяют этой информации всего 11%, а более-менее – 16%.

Исследование проводилось компанией Magenta Consulting в период с 26 марта по 15 апреля. В нем приняли участие 521 человек в возрасте от 18 до 70 лет. Погрешность составляет +/-4%.