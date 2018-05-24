Испугавшись дебатов с Чебаном, Нэстасе отправил вместо себя провокаторов

Испугавшись дебатов с Чебаном, Нэстасе отправил вместо себя провокаторов

Очередные дебаты у Арки Победы проходят в отсутствие кандидата от партии “Платформа достоинства и правды” Андрея Нэстасе. Последний так и не набрался смелости принять участие в открытом разговоре и ответить на вопросы как модератора беседы, так и простых граждан.

Однако вместо себя Андрей Нэстасе прислал на дебаты провокаторов, которые, однако, провалили поставленную перед ними задачу и даже не смогли внятно задать вопросы Иону Чебану, а сразу после своих “выступлений” вставали со своих мест и спешно покидали место действия. Социалист быстро “раскусил” подставных зрителей.

– Я понимаю, что есть люди, которые задают вопросы, потому что им написали задать вопросы, – сказал он, достойно ответив, при этом каждому провокатору. 

Видео скоро 

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