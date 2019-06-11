Исправительные работы или тюрьма грозят злостной неплательщице алиментов из Приднестровья

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Собственным детям задолжала алименты 33-летняя жительница села Глиное Слободзейского района. Старший сын должницы, подросток 15-ти лет, воспитывается в Парканской средней общеобразовательной школе-интернате.

Решением суда от 31 января 2012 г. женщина должна была выплачивать алименты в пользу учебного учреждения. Через 2 года суд обязал ответчицу платить и Бендерской специальной школе-интернату, где находится её 8-летняя дочь. Как пишет пресс-служба МВД ПМР, женщина не имеет постоянного места работы, злоупотребляет спиртными напитками.

По факту уклонения от уплаты средств на содержание детей было возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок от 220 до 240 часов, исправительных работ на срок до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 1 года.