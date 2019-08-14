Испорченные продукты в детсадах и школах: члены ВСБ поручили уполномоченным органам провести масштабные проверки

Обеспечение пищевой безопасности в дошкольных и учебных заведениях РМ стало одной из обсужденных тем на сегодняшнем заседании Высшего совета безопасности. Об этом по итогам заседания заявил президент страны Игорь Додон.

– Вы знаете, что в последнее время было зарегистрировано много случаев, в особенности в детских садах в Кишинёве. Речь идёт об испорченных продуктах, которые были включены в меню детей. Этот вопрос сегодня был в повестке ВСБ. Были даны соответствующие указания в НАБПП, в Министерство здравоохранения и в НАЦ для проведения проверок во всех дошкольных и школьных учреждениях, – отметил он.