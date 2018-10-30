Использование этого препарата в домашних условиях уголовно наказуемо: специалисты рассказали о веществе, которым была отравлена семья из Кантемира

Национальное агентство безопасности пищевых продуктов (НАБПП) сообщило, что семья из села Флокоасэ Кантемирского района отравилась препаратом от насекомых под названием Valsafid, которое относится к опасным токсичным веществам первой степени.

Valsafid используется в борьбе с вредителями пшеницы, гороха и кукурузы. Активное вещество препарата – фосфид алюминия с концентрацией 56%. Он используется путём фумигации, а при взаимодействии с кислородом выделяет ядовитый газ 1-ой степени токсичности, имеющий запах карбида или чеснока. Обработка этим веществом производится только обученными специалистами с использованием противогазов и строго в закрытых помещениях, которые не позволяют распространиться ядовитому газу. В связи с этим, НАБПП напоминает, что согласно Уголовному кодексу РМ, нарушение установленных правил производства, хранения или использования токсических веществ, а также пестицидов и других химических веществ, наказывается штрафом в размере до 47 500 леев или лишением свободы на срок до 3 лет.

Также стоит отметить, что согласно Закону о средствах фитосанитарного назначения, с 1 января 2018 года реализацией средств фитосанитарного назначения 1-й и 2-й категорий опасности острой пероральной/дермальной токсичности могут заниматься только лица, обладающие сертификатом повышения квалификации. Сертификат выдаётся профессионалам, которые прошли учебный курс (не менее 20 часов), который подготовили НАБПП совместно с Минздравом. А согласно Кодексу о правонарушениях, нарушение правил использования средств фитосанитарного назначения, которое может привести к заболеванию или отравлению людей, животных, полезных насекомых, полному или частичному уничтожению посевов, насаждений или другой растительности, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере до 1 800 леев. Нацагентство безопасности пищевых продуктов предупреждает о строгом соблюдении установленных правил использования токсичных веществ и о запрете на их использование в домашних условиях физическими лицами.

Напомним, что согласно выводам специалистов НАБПП доза фумигата, используемая для обработки пшеницы дедом погибших в Кантемирском районе детей, была существенно превышена, а правила безопасности – проигнорированы.