Использовал служебный автомобиль не по назначению: сотрудник Пограничной полиции лишился должности

Использовал служебный автомобиль не по назначению: сотрудник Пограничной полиции лишился должности

В начале сентября этого года в Генеральную инспекцию пограничной полиции поступила информация о том, что сотрудник Пограничной полиции использует служебный автомобиль для личных целей.

В этой связи было начато расследование. Было установлено, что сотрудник указывал неверные данные, касающиеся дня, времени и расстояния маршрута. Кроме того, в выходные и праздничные дни автомобиль должен был находиться на территории пограничного полицейского участка, однако, указанное транспортное средство передвигалось по улицам столицы. Также служебный автомобиль был замечен рядом с местом жительства сотрудника.

Таким образом, после служебного расследования сотрудник Пограничной полиции был уволен. Материалы по данному делу будут направлены в Антикоррупционный центр для дальнейшего разбирательства.

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