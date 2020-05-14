Исполнилось ровно два года с момента обретения Молдовой статуса наблюдателя при ЕАЭС

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Ровно два года назад, 14 мая 2018 года, на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Сочи Республика Молдова первой получила статус наблюдателя при этой организации.

Сотрудничество с ЕАЭС началось в апреле 2017 года с подписания Меморандума, и спустя год наши партнеры из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России единогласно поддержали заявку Республики Молдова, отметил на своей странице в соцсети Игорь Додон. Именно по его инициативе наша страна заключила соглашение о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом, а впоследствии получила столь высокий статус.

– За это время Молдова увеличила объем экспорта в страны ЕАЭС – в частности, в 2019 году рост составил 6% в сравнении с предыдущим годом. Это служит убедительным доказательством правильности выбранного курса. А сегодня, в период пандемического кризиса,ударившего по всем странам, партнеры из ЕАЭС оказывают нам посильную помощь в борьбе с распространением вируса, – подчеркнул глава государства.

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