Исполком ПСРМ провел заседание: какие решения были приняты

1. ПСРМ продолжит вести дискуссии и настаивает на своей позиции, изложенной в решении Республиканского совета от 12 апреля 2019 года, которая предусматривает:

приоритетное утверждение пакета законов, в том числе социальных, экономических, в области межэтнических отношений, консолидации государственных институтов;

восстановление полномочий Президента Республики Молдова, которые были по состоянию на 1 октября 2016 года; разделение ответственности в процессе правления;

избрание в качестве председателя парламента госпожи Зинаиды Гречаный, председателя Партии социалистов. В то же время при формировании правительства ПСРМ продолжает настаивать на областях внешней политики, общественного порядка и обороны (включая министерства иностранных дел, внутренних дел и обороны), а также реинтеграции страны, включая соответствующие функции в Правительстве Республики Молдова.

2. 7 июня 2019 года в 15:00 состоится заседание Республиканского совета Партии социалистов Республики Молдова для окончательного обсуждения и принятия итоговых решений.

3. Для того чтобы подготовить необходимую комплексную информацию для принятия окончательных решений на Республиканском совете, сегодня, в течение дня, ПСРМ делегирует своих представителей для выяснения деталей ранее объявленного предложения Демократической партии по преодолению политического кризиса.