Испокон веку или веков – как правильно?

Говорим и пишем по-русски грамотно.

Отвечает Есения Павлоцки, лингвист-морфолог, эксперт института филологии, массовой информации и психологии Новосибирского государственного педагогического университета.

Испоко́н ве́ку – это устойчивое сочетание, означающее “с давних пор, с незапамятных времен”.

Сейчас считается, что формы испокон веку и веков равноправны, но, например, Д.Н. Ушаков отмечает, что испокон веков – форма разговорная, а с испокон – просторечная.

То есть правильно – испоко́н ве́ку.

Слово покон образовано путём слияния в одно слово предлога из с родительным падежом слова покон, сохранившегося в диалектах в значении обычай: из покона. Конечное а в этом слове утрачено в результате редукции (упрощения, перехода от сложного к простому).

Само существительное покон имеет основу кон- в значении «начало, ряд», как и слово конец, как и слово закон. Интересно, что слова конец и началоявляются родственными, обозначая противоположные явления в современном языке.

По данным словаря М. Фасмера:

Конец, др.-русск. поконъ «начало, обычай». Родственно латинскому recens свежий, ирландскому cinim происхожу, возникаю и др.-индийскому kannas молодой.

Начать – чередование конец, искони, кон. Родственно др.-индийскому kannas молодой, kаnуa дева, дочь, латинскому recens свежий, ирландскому cinim происхожу, возникаю.

Итак, правильно испоко́н ве́ку и допустимо – веков.