Искры от сгоревших листьев стали причиной пожара в Рыбнице

Искры от сгоревших листьев стали причиной пожара в Рыбнице

Владелица приусадебного участка в селе Плоть сжигала сухую листву недалеко от сарая с дровами. Убедившись, что костёр догорел, 40-летняя женщина ушла в дом.

Однако искры от тлевших углей попали на складированные поленья. Огонь заметили соседи и сообщили хозяйке, которая вызвала службу пожаротушения.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, сотрудники ОВПП локализовали очаг возгорания. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Огонь повредил лишь несколько дров, нетронутой пламенем осталась хозяйственная постройка.

Материальный ущерб не нанесён. Проводится разбирательство.

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