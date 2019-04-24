Искры от костра стали причиной пожара в Слободзее

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Загорелась кровля времянки во дворе частного дома на улице Котовского села Карагаш. Пожарный расчёт произвёл ликвидацию воспламенения за 7 минут.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, после осмотра места происшествия и опроса очевидцев инспектор Госпожнадзора назвал предварительную причину пожара. Искры от костра, разожжённого на соседнем участке, попали на деревянную конструкцию навеса, под которым были сложены дрова. Дальше пламя перекинулось на пристройку дома.

Огнём полностью уничтожен навес с остатком дров и шиферная кровля времянки. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Материальный ущерб устанавливается. Проводится разбирательство.