Исключить из рациона. Что такое трансжиры и чем они опасны?

В Евросоюзе запрещают в продуктах какие-то трансжиры. Якобы они очень опасны. А почему у нас об этом ничего не говорят? Действительно они такие страшные? И коль так, откуда они взялись, как их избежать?

Сколько их можно съесть?

Это действительно самые вредные жиры. В серьёзных научных исследованиях показано, что если получать всего 2% своей суточной энергии за счёт трансжиров, то риск сердечно-сосудистых заболеваний вырастет на 25%. Для обычного человека это всего 4-4,5 г. Дополнительная такая же доза увеличивает риск ещё на 25%. Нет других компонентов пищи, которые, обеспечивая такое небольшое количество энергии, приносили бы столь существенный вред. Борьба с трансжирами идёт во всём мире, включая Россию. Например, в США приняты такие законы, которые практически запретят их в производстве продуктов в 2018 г. В ЕС недавно ограничили их содержание в продуктах — не более чем 2%. У нас и в странах Таможенного союза такие же требования планируют ввести через год. Но есть проблемы со стороны Казахстана, там не успевают перестроить промышленность. Для справки: сейчас в России содержание трансжиров в маргаринах должно быть не больше 20%, а в спредах — не больше 8%. В других продуктах их содержание не регулируют.

Чем же они так опасны?

Влияние трансжиров на здоровье в последние годы активно изучают. Первые статьи об их опасности для сердечно-сосудистой системы и способности повышать холестерин в крови относятся к 70-м гг. прошлого столетия. Однако боссы пищевой промышленности США старались игнорировать результаты подобных исследований и продолжали выпуск продуктов с высоким содержанием трансжиров. В 1990-х гг. вышло несколько тщательно выполненных в Нидерландах исследований, показавших отрицательное влияние этих жиров на регулирование так называемого хорошего и плохого холестерина в крови — ключевого показателя здоровья сердечно-сосудистой системы. В попытке доказать безопасность трансжиров для здоровья человека представители промышленности выделили средства и через Министерство сельского хозяйства США (USDA) финансировали сходные исследования.

Однако их результаты подтвердили находку голландских учёных и показали, что трансжиры повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний даже сильнее, чем так называемые насыщенные жиры, считавшиеся самыми вредными. Потом было проведено большое количество новых опытов, подтвердивших опасное влияние трансжиров на риск развития атеросклероза, ишемической болезни сердца, сахарного диабета и других заболеваний. Сегодня, по данным Всемирной организации здравоохранения, считается, что употребление этих жиров приводит к резкому повышению вероятности развития не только этих заболеваний, но ещё ожирения печени и бесплодия. Есть данные о связи диеты, богатой трансжирами, с ранним развитием болезни Альцгеймера и другими проблемами со здоровьем.

Откуда эти жиры взялись?

До начала ХХ в. основными пищевыми жирами, кроме растительных, были молочный жир, говяжье и свиное сало. Активный переход на промышленные твёрдые жиры, полученные путём отверждения масел, начался после 1910 г. Они получались в результате так называемой гидрогенизации жидких растительных масел. При этом 40-50% жиров превращались в трансжиры. Первым учёным, занимавшимся этим в конце 1890-х, был француз­ский химикПоль Сабатье. Он создавал маргарин и позже получил Нобелевскую премию. Потом над этим много работал немецкий химик Вильгельм Норман. Он запатентовал процесс превращения жидких растительных масел в твёрдые жиры с помощью реакции гидрогенизации и построил оборудование для этого. В 1909 г. гидрированные жиры начали делать в Великобритании, но американцы быстро выкупили все права и запустили массовое производст­во твёрдого гидрированного жира для выпечки под маркой «Crisco». С помощью рекламы его сделали суперпопулярным.

Большую роль в массовом продвижении гидрированных масел сыграла нехватка молочных жиров, и сфера их применения стала расширяться. Ими стали пользоваться вместо животных жиров, а с появлением холодильников гидрированные жиры начали продавать в пачках, чтобы их намазывали на хлеб, как сливочное масло. Это был очень большой бизнес, успешно продолжавшийся большую часть ХХ в., но в 1990-е у него стали возникать проблемы, о которых мы уже говорили выше. В последние годы взят курс на устранение трансжиров из питания, но поскольку это требует перестройки пищевой промышленности, процесс продолжается и сейчас.