Исход молдавской науки

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О том, как вымирает учёная среда в Молдове

У нас в стране ниже плинтуса упал престиж научной деятельности. Произошло это вследствие её невостребованности и крайне мизерных объёмов финансирования. желающих Посвятить себя молдавской науке становится всё меньше и меньше.

По типу простейших

В номере «АиФ в Молдове» от 16.01.2019 в статье «Пустынная страна» уже анализировались данные национальной статистики по сокращению рождаемости и росту числа лиц пенсионного возраста. В принципе это общемировая проблема. Но наложились потери в сфере образования с темпами, многократно опережающего уменьшения численности подрастающего поколения. Только за последнее десятилетие произошло почти двукратное снижение количества учащихся профтехучилищ и колледжей, а также студентов вузов. При этом уже почти 200 тыс. молодёжи в возрасте 15 – 24 лет нигде не работают и не учатся.

В стране, в которой были уничтожены многие виды наукоёмких и высокотехнологичных производств, дипломированные кадры оказались без надобности. Тем более что ими сложно манипулировать при реализации преступных схем по сохранению властных полномочий и разворовыванию народного достояния.

Именно поэтому наша страна во всё большей мере скатывается в когорту государств третьего мира. Да и прежние производства во всё большей мере замещаются на выращивание простейшего сельскохозяйственного сырья: пшеницы, кукурузы, подсолнечника, рапса и орехов, а в промышленности – на продукцию давальческой переработки для зарубежных заказчиков с низкой интеллектуальной компонентой. Здесь не требуются высокая эрудиция и глубокие профессиональные знания, так как в подобных производствах в основном востребован человек для выполнения ограниченного перечня простейших технологических операций. Разумеется, что такому работнику достаточно иметь начальное школьное образование, и платить ему можно по минимуму.

Автомобили в уме

В частности в 2018 году экспорт товаров составил $2706,9 млн, и из всего этого объёма только $1851,5 млн были отечественного производства. Остальные на сумму в $630,7 млн – иностранные товары, реэкспортированные после их существенной переработки (23,3% от общего объёма экспорта), а также классический реэкспорт иностранных товаров ещё на $224,7 млн (8,3%).

Но и эти немалые показатели реэкспорта, похоже, занижены. В частности провластные медийные ресурсы налегают на то, что в Молдове резко в рост пошла автомобильная промышленность, не особо раскрывая скобки о том, что речь идёт о комплектах электропроводки к легковым автомобилям и пошиве чехлов для сидений.

В части этих комплектов, в самом общем виде, в Молдову ввозится цветной электрический кабель, который нарезается под конкретные модели автомобилей. Затем на их концы насаживаются наконечники и увязываются кондукторами. И если в 2016 году Молдова экспортировала таких комплектов 18,9 тыс. тонн (на $224,8 млн), то за 2018 – уже 34,3 тыс. тонн (на $478,9 млн), или в 2,1 раза больше.

Помимо этого, по аналогичной схеме, и бум экспорта стульев. За прошлый год – $129,0 млн. А в сумме с комплектами электропроводки это уже $607,9 млн!

Но ведь к этому итогу следовало бы добавить также изготовление по давальческим схемам обуви и кожгалантереи, швейных и трикотажных изделий и других позиций в объёмах, которые национальная статистика в открытой информации реэкспорта не раскрывает. А это ещё многие десятки миллионов долларов, которые никак не вписываются в декларируемые $630,7 млн. Например, поставляемые в режиме переработки и в основном в ЕС женские и мужские костюмы – $54,6 млн, женские пальто – $25,6 млн, свитера и пуловеры – $22,3 млн, мужские брюки – $18,1 млн, чемоданы – $10,7 млн. И этот перечень можно ещё долго продолжать.

Разумеется, и такие рабочие места нужны стране.

И всё это при импорте в $5764,3 млн, который в 2,1 раза больше экспорта! В него входят семена и посадочный материал, племенной скот, птица, а также другой репродуктивный материал. Плюс практически вся номенклатура высокотехнологичных изделий промышленности. А ведь многое из этого перечня не только выращивалось и производилось в Молдове, а и успешно экспортировалось в значимых объёмах.

По опыту красных кхмеров

Как известно, у нас рождается немало детей как потенциально склонных к творческой деятельности, так и особо одарённых. Это подтверждают высокие результаты не только на самых различных международных конкурсах и олимпиадах, а и достижения наших соотечественников, которыми они блистают за рубежом после завершения своего образования.

Тем не менее наиболее амбициозные наши сограждане зачастую не видят возможностей для своей адекватной самореализации на родине. Да и далеко не каждый пожелает растратить свою жизнь на политические баталии в борьбе за светлое будущее Молдовы. Поэтому у них остаётся лишь два варианта: смириться с реалиями и обречь себя на рутинную деятельность либо покинуть отчизну.

Это относится и к молдавской науке, так как желающих посвятить себя ей становится всё меньше и меньше. И это наглядно видно из приводимых ниже показателей, относящихся к численности кадров, занятых в данной сфере (см. таблицу).

Как видим, за исторически короткий срок – всего-то за 10 лет! – количество занятых в сфере науки уменьшилось на 17,9%, а чисто научных работников – на 14,2%. При этом количество молодёжи в возрасте до 25 лет, решившей связать своё будущее с научной деятельностью, к общей численности упало вдвое.

Заметно уменьшилось и количество «остепенённых» – докторов наук и докторов хабилитат. Понимая, что с этими нелицеприятными «достижениями» что-то всё же необходимо делать, надо полагать, решили воспользоваться опытом красных кхмеров. А они, как известно, при построении в Камбодже «стопроцентного коммунистического общества» одной из форсируемых задач по ликвидации различий между городом и деревней, по сути, уничтожили города, переселив их жителей в деревни. И в Молдове, не заморачиваясь вовлечением молодёжи в науку, решили в одночасье улучшить возрастную структуру кадров посредством банального увольнения абсолютного большинства учёных пенсионного возраста. Что и было реализовано в марте-апреле нынешнего года. Лишь некоторых оставили на 0,25 или 0,5 ставки, ибо без них просто не справиться с выполнением ранее заключённых договоров.

Разумеется, падение престижа научной деятельности явилось следствием не только невостребованности этого вида деятельности, но и крайне мизерных объёмов финансирования науки. А следовательно, и оплаты труда.

И это депрессивное состояние наиболее адекватно отражается в таком обобщающем показателе, как удельный вес затрат на науку и инновации в валовом внутреннем продукте (ВВП). Так, если объёмы их финансирования к ВВП в 2008 году ещё составляли 0,57%, то в последующие годы данный процент становился всё меньше и меньше, завершив 2018 год с 0,25% и с суммарным объёмом в 484,5 млн леев. Если в долларах США, то по среднегодовому валютному курсу это лишь $28,8 млн.

Чтобы осознать, насколько данные объёмы мизерны, обратимся к рейтингу стран по величине затрат на научные исследования и разработки, составленному Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Безусловно, впереди планеты всей в нём США с объёмом в $511,1 млрд. Но по соотношению затрат на науку к ВВП это лишь 11-е место в мире с 2,74%.

Затем следует Китай с $451,2 млрд и 15-м местом к ВВП – 2,12%, а замыкает лидирующую десятку Российская Федерация с $39,9 млрд и 1,1% к ВВП, занимая 34-е место. По отношению к Молдове это в 1385 раз больше!

А мировыми лидерами в последние годы с 4,2–4,3% удельных затрат на науку являются Израиль и Южная Корея. И такое инвестирование, несмотря на малые размеры этих государств, позволило им занять лидирующие позиции по многим экспортным позициям.

КСТАТИ

Четыре года назад в мировом медийном пространстве большой резонанс получила реплика сенатора США Джона Маккейна, который заявил, что Россия – это не страна, а газозаправочная станция, которая притворяется страной.

Интересно, с чем бы он сравнил Молдову, если бы узнал, что финансирование науки и инноваций на одного жителя страны у нас в 33 раза меньше, чем в России?

Михаил Пойсик, доктор экономики, НИЭИ