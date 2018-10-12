Исчезновение 9-летней девочки оказалось похищением: полиция задержала подозреваемого

Девочка, которая пропала в Кишинёве несколько дней назад и была сегодня найдена правоохранителями, оказывается, была похищена.

Об этом сообщил глава Управления полиции муниципия Кишинёв Корнелиу Гроза. По его словам, органы правопорядка уже задержали подозреваемого, однако более подробную информацию обещали предоставить в понедельник, 15 октября.

Напомним, что несовершеннолетняя девочка пропала 10 октября после того, как вышла во двор дома на Чеканах. Сегодня, 12 октября, полиция сообщила, что ребёнок был найден и находится вне опасности.