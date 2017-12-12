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Ирина Влах встретилась в Москве с Дмитрием Рогозиным

Ирина Влах встретилась в Москве с Дмитрием Рогозиным
В рамках официального визита в Москву башкан Гагаузии Ирина Влах провела встречу с вице-премьером правительства Российской Федерации Дмитрием Рогозиным. В ходе беседы стороны обсудили текущую политическую ситуацию в Республике Молдова и Гагаузской Автономии, в частности, пишет пресс-служба башкана. 

Источник отмечает, что Ирина Влах и Дмитрий Рогозин высоко оценили растущие темпы межрегионального сотрудничества между Гагаузией и регионами Российской Федерации, а также констатировали стабильный рост экспортных поставок из Автономии на российский рынок. В этом контексте башкан поблагодарила правительство России в лице Дмитрия Рогозина за постоянную поддержку Гагаузской Автономии в социально-экономической и гуманитарной сферах.
В ходе встречи стороны особо акцентировали внимание на важность укрепления экономических связей. В скором времени предприниматели из Гагаузии получат возможность широкого участия в различных международных экономических форумах и торговых экспозициях проводимых на территории Российской Федерации. Кроме этого, Дмитрий Рогозин пригласил башкана Гагаузии принять участие в Российском инвестиционном форуме, который состоится 15-16 февраля в городе Сочи.
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