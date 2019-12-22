Ирина Влах встретилась с делегацией депутатов из Турции (ФОТО)

Ирина Влах встретилась с делегацией депутатов из Турции (ФОТО)

Делегация депутатов из Турции, а также посол Турции в Молдове Гюрол Сёкменсюер посетили Гагаузию для участия в торжественных мероприятиях по случаю 25-летия со дня принятия Закона об особом правовом статусе автономии. Возглавил делегацию председатель межпарламентской группы Молдова-Турция Мехмет Алтай.

С гостями из Турции встретились башкан Гагаузии Ирина Влах, председатель НСГ Владимир Кысса, депутаты парламента Федор Гагауз, Александр Суходольский и Иванна Кексал, первый башкан Гагаузии Георгий Табунщик. Члены турецкой делегации поздравили руководство автономии с 25-летием со дня образования Гагаузии.

Башкан Гагаузии в ходе встречи подчеркнула стратегический характер взаимоотношений между гагаузским и турецким народами и отметил высокий вклад руководства Турецкой Республики на всех этапах становления и развития региона.

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