Ирина Влах принесла присягу в качестве члена Правительства РМ (ВИДЕО, ФОТО)

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Сегодня в здании президентуры в присутствии Игоря Додона и Майи Санду Ирина Влах принесла присягу в качестве члена Правительства РМ. Об этом на своей странице в соцсети сообщил сам глава государства.

Игорь Додон поздравил Ирину Влах с этим событием, пожелав ей успехов на этом ответственном посту и заверив в полной поддержке со стороны руководства страны.

Напомним, Ирина Влах была переизбрана на должность башкана Гагаузии с первого же тура выборов, набрав рекордное количество голосов избирателей – 92%. Руководитель автономии автоматически является членом правительства.