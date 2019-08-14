Ирина Влах принесла присягу в качестве члена Правительства РМ (ВИДЕО, ФОТО)

Ирина Влах принесла присягу в качестве члена Правительства РМ (ВИДЕО, ФОТО)

Сегодня в здании президентуры в присутствии Игоря Додона и Майи Санду Ирина Влах принесла присягу в качестве члена Правительства РМ. Об этом на своей странице в соцсети сообщил сам глава государства. 

Игорь Додон поздравил Ирину Влах с этим событием, пожелав ей успехов на этом ответственном посту и заверив в полной поддержке со стороны руководства страны.

Напомним, Ирина Влах была переизбрана на должность башкана Гагаузии с первого же тура выборов, набрав рекордное количество голосов избирателей – 92%. Руководитель автономии автоматически является членом правительства.

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