Ирина Влах официально зарегистрирована кандидатом в башканы Гагаузии

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Центральная избирательная комиссия Гагаузии зарегистрировала Ирину Влах в качестве независимого кандидата на пост главы автономии. Соответствующее решение члены ЦИК приняли 10 мая.

Удостоверение кандидата в башканы Гагаузии Ирине Влах вручил председатель Центральной избирательной комиссии Иван Комур. Глава ЦИК также проинформировал Ирину Влах о правах и обязанностях кандидата в рамках предвыборной кампании. С сегодняшнего дня электоральный конкурент имеет право регистрировать своих представителей в ЦИК с правом совещательного голоса и доверенных лиц, а также проводить встречу с избирателями, пишет gagauzinfo.md.

Напомним, что ранее инициативная группа в поддержку Ирины Влах подала в ЦИК подписные листы. Действующая башкан также успешно сдала экзамен на знание гагаузского языка и получила соответствующий сертификат от лингвистической комиссии.

С момента регистрации Ирины Влах в качестве кандидата обязанности башкана будет исполнять первый заместитель председателя Исполкома Гагаузии.

Выборы главы Гагаузии состоятся 30 июня.