Ирина Влах официально зарегистрирована кандидатом в башканы Гагаузии

Ирина Влах официально зарегистрирована кандидатом в башканы Гагаузии

Центральная избирательная комиссия Гагаузии зарегистрировала Ирину Влах в качестве независимого кандидата на пост главы автономии. Соответствующее решение члены ЦИК приняли 10 мая. 

Удостоверение кандидата в башканы Гагаузии Ирине Влах вручил председатель Центральной избирательной комиссии Иван Комур. Глава ЦИК также проинформировал Ирину Влах о правах и обязанностях кандидата в рамках предвыборной кампании. С сегодняшнего дня электоральный конкурент имеет право регистрировать своих представителей в ЦИК с правом совещательного голоса и доверенных лиц, а также проводить встречу с избирателями, пишет gagauzinfo.md.

Напомним, что ранее инициативная группа в поддержку Ирины Влах подала в ЦИК подписные листы. Действующая башкан также успешно сдала экзамен на знание гагаузского языка и получила соответствующий сертификат от лингвистической комиссии.

С момента регистрации Ирины Влах в качестве кандидата обязанности башкана будет исполнять первый заместитель председателя Исполкома Гагаузии.

Выборы главы Гагаузии состоятся 30 июня.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md