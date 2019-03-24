Ирина Влах не подпишет закон о внесении изменений в Избирательный кодекс Гагаузии

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Глава Гагаузии Ирина Влах не подпишет закон о внесении изменений в Избирательный кодекс, принятый депутатами Народного собрания 18 марта. Соответствующее решение башкан приняла в ходе расширенной встречи с представителями всех населенных пунктов Гагаузии, которая состоялась в Конгазе 23 марта.

Изменения, внесенный в Избирательный кодекс Гагаузии, касаются повышения порога явки на башканских выборах до 50 процентов и применения не местных списков избирателей, а национального регистра, в котором 130 тысяч избирателей. Кроме того, отдельным постановлением депутаты НСГ перенесли выборы башкана с 19 мая на 30 июня, пишет gagauzinfo.md.

Башкан заявила, что Уложение Гагаузии является главным документом, которым она руководствуется в своей деятельности. Ирина Влах отметила, что выборы башкана должны быть состоявшимися в том случае, если в них примет участие более 50 процентов избирателей, как и предусматривает Уложение. Однако, что касается избирательных списков, башкан считает, что депутаты Народного собрания самостоятельно уступили полномочия Гагаузии, приняв решение об использовании списков национального регистра.

– Сколько выборов башкана прошло в Гагаузии, всегда списки предоставлялись примэриями. Мы, что, не доверяем нашим примарам? Депутаты же приняли решение о применении списков Кишинева. Когда им выгодно, они ссылаются на республиканские законы. Национальный регистр раздут. Там много мертвых душ, – заявила башкан.

Далее Ирина Влах обратилась к залу с просьбой обозначить позицию всех делегатов по данному вопросу. Башкан подчеркнула, что оба изменения в Избирательный кодекс депутаты внесли в один закон. Присутствующие в зале жители автономии единогласно проголосовали за то, чтобы данные поправки не были промульгированы башканом.

– Ссылаясь на вашу волю, на ваше решение, в понедельник я этот закон не подпишу и верну в Народное собрание, – заявила башкан.

Стоит отметить, что по итогам Совета с жителями в Конгазе был начат сбор подписей в поддержку действующего башкана Гагаузии. Сторонники главы Гагаузии намерены собрать в ее поддержку от 60 до 100 тысяч подписей