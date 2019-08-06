Ирина Влах навестила детей, пострадавших в аварии в Дезгинже (ФОТО)

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Состояние детей, пострадавших в ДТП в селе Дезгинжа, улучшается. Врачи провели необходимое обследование и назначили детям лечение.

В настоящее время в Комратской районной больнице находятся трое пострадавших, которых сегодня навестила башкан Гагаузии Ирина Влах. Она принесла детям сладости и игрушки.

Дети получили необходимое обследование. Они идут на поправку, – доложила главе автономии заведующая педиатрическим отделением больницы.

Ирина Влах пообещала родителям пострадавших детей выделить материальную помощь, сообщается на официальной странице башкана в соцсети.

Это наша общая боль. С моей стороны будет полная поддержка. До конца этой недели мы примем решение и окажем материальную помощь, – отметила Влах.