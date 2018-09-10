Ирина Влах будет баллотироваться на второй срок (ВИДЕО)

Ирина Влах вновь выдвинет свою кандидатуру на выборах башкана Гагаузии, которые состоятся в будущем году. Об этом глава автономии заявила сегодня в ходе брифинга.

Как пишет gagauzinfo.md, отвечая на вопрос журналистов, Влах отметила, что за минувшие три с половиной года Исполнительным комитетом вместе депутатами и примарским корпусом «была проделана огромная созидательная работа»: были привлечены сотни миллионов леев на реабилитацию инфраструктуры региона, созданы тысячи рабочих мест, запущены десять социальных программ по поддержке материнства, молодежи, пенсионеров, социально-уязвимых слоев населения.

– Нам есть чем гордиться, ведь Гагаузия стала примером для других регионов Республики Молдова. Я иду на эти выборы, чтобы в нашей автономии и дальше строились детские сады, школы, больницы, дороги; чтобы открывались новые предприятия и создавались дополнительные рабочие места; чтобы каждый житель нашей Гагаузии чувствовал себя защищенным и был уверен в завтрашнем дне, – заявила башкан.

Напомним, что в рамках брифинга Ирина Влах предложила Народному собранию провести выборы башкана 17 февраля будущего года.