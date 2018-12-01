Ионицэ: Румыния оценила бы внесение румынского языка в Конституцию Молдовы

Ионицэ: Румыния оценила бы внесение румынского языка в Конституцию Молдовы

Посол Румынии в Молдове считает, что это стало бы восстановлением научной истины. Об этом он заявил в интервью для частного телеканала.

Уверен, что Румыния оценила бы этот символический жест, который означал бы восстановление научной истины и соблюдение решения Конституционного суда. Законная база есть, научная – тем более, а чисто символически это было бы положительно, – сказал Даниел Ионицэ.

Стоит напомнить, что согласно всем опросам общественного мнения, подавляющее большинство жителей Молдовы считают, что государственным языком нашей страны является молдавский язык, и что так и должно оставаться в Конституции.

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